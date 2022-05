„Eurovision Song Contest“ – Das erste Semifinale am 10. Mai live in ORF 1

Opening Ceremony in Turin – LUM!X und Pia Maria am türkisen Teppich

Wien (OTS) - Der „Eurovision Song Contest“ 2022 ist offiziell eröffnet. Gestern wurde die Showwoche in Turin mit einem Walk aller teilnehmenden Acts über den türkisen Teppich und der anschließenden Opening Ceremony im Palast von Venaria Reale eingeläutet. LUM!X und Pia Maria standen den internationalen Journalistinnen und Journalisten am türkisen Teppich zwei Stunden lang für Interviews zur Verfügung. LUM!X war beeindruckt von der Opening Ceremony: „Der türkise Teppich war heute mega und ich glaube wir haben das gerockt, so wie wir die Bühne am Dienstag rocken werden. Wir sind zuversichtlich für das Semifinale und machen uns da keinen Stress.“ Fotos vom Event sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Auch bei Pia Maria steht – genauso wie bei LUM!X – die Vorfreude im Vordergrund: „Ich sehe der Show gelassen entgegen und kann es kaum erwarten, endlich die Bühne zu rocken. Die Jury und das Publikum werden sich entscheiden und ich gönne den Finaleinzug auch allen anderen.“ Heute Abend geht es für LUM!X feat. Pia Maria erstmals ums Ganze. Denn bei der Generalprobe, der sogenannten Jury-Show, vergeben die Jurorinnen und Juroren der teilnehmenden Länder ihre Punkte, die 50 Prozent der Gesamtwertung ausmachen. Live im TV ist das erste Semifinale, bei dem 17 Nationen ins Rennen um die Finaltickets gehen, am Dienstag, dem 10. Mai 2022, ab 21.00 Uhr in ORF 1 zu sehen. Österreichs Vertreter LUM!X feat. Pia Maria treten mit ihrem Song „Halo“ mit Startnummer 13 an. Die Zuseherinnen und Zuseher sind dann gefragt, für ihre Favoriten zu voten – ihre Stimmen ergeben die restlichen 50 Prozent des Votings darüber, welche zehn Länder die Tickets für das große Finale am Samstag erhalten. Im ersten Semifinale voten die teilnehmenden Länder – so auch die Zuseher/innen in Österreich – sowie Italien und Frankreich, die bereits für das Finale qualifiziert sind. „Mr. Song Contest“ Andi Knoll kommentiert den „Eurovision Song Contest“ live ab 21.00 Uhr in ORF 1 einmal mehr für das ORF-Publikum. Er eröffnet den ESC-Abend bereits um 20.15 Uhr mit seinem „Mr. Song Contest proudly presents“.

Die internationale „EUROVISIONS“-Konferenz am 10. und 11. Mai in Turin

Die internationale „EUROVISIONS“-Konferenz findet heuer bereits zum fünften Mal gleichzeitig mit dem ESC in der Gastgeberstadt des „Eurovision Song Contests“ statt. Fans, Fachleute und Forscher/innen stellen am 10. und 11. Mai im Centro Aldo Moro in Turin den Mehrwert der Musik im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in den Mittelpunkt der Diskussion. Am Mittwoch, dem 11. Mai, findet von 10.05 bis 10.55 Uhr ein Runder Tisch mit dem Stv. Generaldirektor der EBU Jean Philip De Tender und ORF-Redakteur Konrad Mitschka zum „Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“ statt.

In einer Zeit, in der sich die Marke „Eurovision“ auf den amerikanischen Kontinent ausbreitet, der überwiegend von kommerziellen Sendern abgedeckt wird, möchte „EUROVISIONS“ die Herausforderungen aufzeigen, denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk gegenübersteht, sowie die Art und Weise, in der Musik ein Inhalt sein kann, der in der Lage ist, ein großes und heterogenes Publikum anzusprechen. Die Konferenz kann auch online auf https://www.eurovisions.eu mitverfolgt werden.

Die Startreihenfolge des ersten ESC-Semifinales am 10. Mai – live ab 21.00 Uhr in ORF 1:

1: Albanien: Ronela Hajati, „Sekret“

2: Lettland: Citi Zēni, „Eat Your Salad“

3: Litauen: Monika Liu, „Sentimentai“

4: Schweiz: Marius Bear, „Boys Do Cry“

5: Slowenien: LPS, „Disko“

6: Ukraine: Kalush Orchestra, „Stefania“

7: Bulgarien: Intelligent Music Project, „Intention“

8: Niederlande: S10, „De Diepte“

9: Moldawien: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers, „Trenulețul“ 10: Portugal: MARO, „Saudade, Saudade“

11: Kroatien: Mia Dimšić, „Guilty Pleasure“

12: Dänemark: REDDI, „The Show“

13: Österreich: LUM!X feat. Pia Maria, „Halo“

14: Island: Systur, „Með Hækkandi Sól“

15: Griechenland: Amanda Georgiadi Tenfjord, „Die Together“

16: Norwegen: Subwoolfer, „Give That Wolf A Banana“

17: Armenien: Rosa Linn, „Snap“

„Mr. Song Contest proudly presents (1)“ am 10. Mai um 20.15 Uhr in ORF 1

Andi Knoll fährt mit LUM!X & Pia nach Turin. Natürlich, zeitgemäß umweltbewusst, mit der Bahn. Man trifft einander im Zug, freut sich über die Schlafabteile und kommt schließlich, am nächsten Tag, topfit in Turin an. Dort begleitet Andi Knoll die beiden noch zur Halle. Dazwischen präsentiert er, wie gewohnt, seine persönlichen Top 10 des ersten Semifinales. Die prominenten Kommentatorinnen und Kommentatoren sind, wie es Tradition der Sendung ist, nicht immer seiner Meinung.

Teletwitter im ORF TELETEXT während der Live-Shows

Der ORF TELETEXT bietet den Song-Contest-Fans mit dem „Teletwitter“ wieder ein ganz spezielles Service, denn auch heuer wird während der Semifinal-Shows und dem Finale im ORF TELETEXT wieder getwittert. Aus den auf Twitter (Hashtag #ESCORF) geposteten Kommentaren wählt die Teletext-Redaktion besonders interessante oder originelle Tweets aus. Über Seite 780 des ORF TELETEXT können diese dann am unteren TV-Bildschirmrand – ähnlich wie Untertitel – eingeblendet werden, sodass die Zuschauerinnen und Zuschauer die TV-Show mitverfolgen und gleichzeitig Fan-Kommentare mitlesen können. Aus technischen Gründen sind dabei Tweets mit Bildern oder Links ausgeschlossen, für die Veröffentlichung können nur Beiträge mit maximal 140 Anschlägen berücksichtigt werden. Auf ORF TELETEXT-Seite 781 gibt es genaue Erläuterungen, auch zum Abruf auf Set-Top-Boxen, bei denen Untertitel und damit auch der Teletwitter nur im Untertitelungsmenü der Box angewählt werden müssen. Laufende Berichterstattung über den heurigen ESC finden Fans außerdem im ORF TELETEXT im Magazin „Kultur und Show“ (Seiten 107, 110 bzw. ab 190).

Der „Eurovision Song Contest“ 2022 im Hitradio Ö3

In der Woche des Song-Contest-Finales sind von Montag bis Donnerstag (9. bis 12. Mai) ESC-Expertinnen und -Experten im Ö3-Wecker eingeladen: In den Spezialausgaben des täglichen Ö3-Wecker-Quiz „Allein gegen Kratky“ drehen sich die Fragen ausschließlich um den Eurovision Song Contest. Der „Freaky Friday“ am Freitag, dem 13. Mai (8.00 bis 9.00 Uhr), erinnert an die legendärsten Song-Contest-Momente: Eine Stunde lang spielen Benny Hörtnagl und Robert Kratky schräge, außergewöhnliche und einzigartige Song-Contest-Songs. Über alle Highlights rund um den diesjährigen Eurovision Song Contest berichtet Ö3-Reporter Clemens Stadlbauer aus Turin.

Der „Eurovision Song Contest“ 2022 barrierefrei im ORF

Der 66. „Eurovision Song Contest“ aus Turin wird heuer unter dem Motto „The Sound of Beauty“ im ORF wie jedes Jahr ohne Barrieren für das hör- oder sehbeeinträchtigte Publikum ausgestrahlt: Der ORF präsentiert alle drei TV-Events – die beiden Halbfinal-Shows und das Finale – in ORF 1 mit Untertiteln und Audiokommentar sowie auf der ORF-TVthek zeitgleich im Live-Stream und sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

Für die nationale Ausstrahlung bietet der ORF die Live-Untertitelung aller drei TV-Shows – der beiden Halbfinal-Shows am Dienstag, dem 10., und Donnerstag, dem 12. Mai, (inklusive Songvorstellung und Entscheidung) und natürlich der Final-Show am Samstag, dem 14. Mai, – jeweils ab 21.00 Uhr in ORF 1, im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek an. Gleichzeitig werden beide Halbfinale und das ESC-Finale – ebenfalls live – für blinde und sehbehinderte Menschen von Nicole Hammer, Sandra Spick, Sebastian Aster, Sebastian Kaufmann und Gregor Waltl audiokommentiert. Der Blindenkommentar ist über die Fernbedienung auf der zweiten Tonspur abrufbar. Auch die dreiteilige Doku „Mr. Song Contest proudly presents“, präsentiert von „Mr. Song Contest“ Andi Knoll – jeweils um 20.15 Uhr in ORF 1 vor den Halbfinal-Shows und dem Finale – wird im ORF TELETEXT auf Seite 777 und auf der ORF-TVthek live untertitelt.

Der „Eurovision Song Contest“ 2022 im Internet

ORF.at liefert schon jeweils vorab alles Wissenswerte über die Semifinal-Shows wie auch für das große Finale am Samstag. Der ORF.at-Liveticker zum Live-Stream steht dann während der drei TV-Shows bereit und berichtet laufend und multimedial über das Geschehen vor und hinter der Bühne in Turin. Selbstverständlich lässt ORF.at den ESC auch im Nachhinein ausführlich Revue passieren.

Fans können auch via TVthek-Stream live dabei sein, außerdem gibt es umfassende Video-on-Demand-Angebote im Rahmen eines eigenen Themenschwerpunkts. Und wer nochmal nachsehen und -hören will, mit welchen Songs und Interpreten Österreich in den vergangenen Jahrzehnten dabei war, wird im ORF-TVthek-Archiv „Österreich beim Song Contest“ fündig.

