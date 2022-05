Freiwilliges Umweltjahr: Noch mehr Unterstützung von der Stadt Wien

Wien (OTS) - Das Freiwillige Umweltjahr bietet seit 2012 jungen Wienerinnen und Wienern ab 18 Jahren die Möglichkeit, sich 6 bis 12 Monate bei Organisationen aus dem Umwelt-, Klima-, Naturschutz- oder Nachhaltigkeitsbereich zu engagieren: Neben praktischen Einblicken in diverse Berufsfelder und dem Kennenlernen von Organisationen und anderen engagierten Menschen gibt es die Möglichkeit, sich das Freiwillige Umweltjahr als Zivildienstersatz anrechnen zu lassen.

„Das Freiwillige Umweltjahr bietet jungen Meschen eine großartige Möglichkeit, ihr Engagement für Klima und Umwelt im Rahmen von ganz konkreten Projekten und Einrichtungen einzubringen“, betont Wien Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Die Stadt Wien weitet heuer ihre Förderung auf 30.000 Euro pro Jahr aus und stockt auf insgesamt 43 Einsatz-Plätze auf.

Parallel zu ihrem Freiwilligeneinsatz absolvieren die Teilnehmenden einen Lehrgang, der sie in den Bereichen Berufsorientierung, Umwelt/Klimaschutz und Persönlichkeitsentwicklung weiterbildet. Die TeilnehemerInnen am Freiwilligen Umweltjahr in Wien engagieren sich durchschnittlich 1.300 Stunden ehrenamtlich für Umwelt-, Naturschutz, Klimaschutz oder Nachhaltigkeitsthemen. „Von derzeit 99 Teilnehmenden des Projekts absolvieren 33 WienerInnen ein freiwilliges Umweltjahr“, freut sich Jürgen Czernohorszky. „Wir schaffen nun ein Drittel Mehr Plätze, dadurch bekommen noch mehr jungen WienerInnen die Chance, fachkundige Klima- und UmweltschützerInnen zu werden!“

Das FUJ wird vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Verkehr, Innovation und Technologie sowie allen Bundesländern gefördert. „Der Einsatz lohnt sich für die TeilnehmerInnen und für Umwelt und Klima jedenfalls!“ so Jürgen Czernohorszky abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at