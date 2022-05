Reimon zum Europatag: Europa befindet sich an einem Wendepunkt

Grüne feiern an Europatag beispiellosen europäischen Zusammenhalt

Wien (OTS) - „Die Europäische Union, so wie wir sie heute kennen, ist keine Selbstverständlichkeit – sondern eine Errungenschaft“, sagt Michel Reimon, Europasprecher der Grünen, zum diesjährigen Europatag am 9. Mai.

Grenzüberschreitende Bedrohungen wie die COVID-19-Pandemie und Russlands Krieg gegen die Ukraine haben die 27 EU-Mitgliedsstaaten in den letzten beiden Jahren näher zusammenrücken lassen. „Putin versucht seit Jahren gemeinsam mit Europas Nationalist:innen den Kontinent zu destabilisieren und die europäische Gemeinschaft zu spalten. Gerade die letzten beiden Jahre haben gezeigt: Er ist damit gescheitert“, betont Reimon.

Die EU zeigt beispiellosen Zusammenhalt in der Bewältigung der aktuellen Krisen. „Europa befindet sich heute an einem Wendepunkt und wir dürfen dieses Momentum des europäischen Zusammenhalts nicht ungenutzt verstreichen lassen. In der Konferenz zur Zukunft Europas haben Bürger:innen konkrete Forderungen zum Zusammenwachsen der Union und dem Ausbau ihrer demokratischen Institutionen gestellt. Jetzt ist es an den Regierungen, diese umzusetzen“, hält Reimon fest.

