„Heiteres Frühlingserwachen“ am 12.5. im Amtshaus 13

Wien (OTS/RK) - Mit einem neuen musikalisch-literarischen Programm sorgen die Schauspielerin und Moderatorin Petra Dinhof und die Saxophonistin und Vokalistin Daniela Krammer am Donnerstag, 12. Mai, im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) ab 19.00 Uhr für gute Unterhaltung. An dem Abend nehmen die charmanten Damen die „Eigenheiten der Wiener Seele“ unter die Lupe. Das Publikum hört Geschichten von Hugo Wiener, Otto Schenk, Trude Marzik und Anton Krutisch plus „Swing-Klassiker“ und manch andere bekannte Melodien. Die kurzweilige Veranstaltung hat den Titel „Heiteres Frühlingserwachen“ und wird vom Bezirk unterstützt. Der Zutritt ist frei. Infos und Reservierungen per E-Mail: info@saxolady.at und petra.dinhof@web.de.

Auszug aus der Einladung zur Veranstaltung im „Großen Festsaal“ des Amtsgebäudes: „Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend mit 2 Künstlerinnen, deren Motto lautet, nicht alles im Leben ganz so ernst zu nehmen“. Fragen wegen sonstiger Kultur-Aktivitäten im Amtshaus: Telefon 4000/13 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing) bzw. E-Mail post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Saxophonistin Daniela Krammer („Saxolady“)

www.facebook.com/saxo.lady

Schauspielerin Petra Dinhof:

www.facebook.com/petra.dinhof

Veranstaltungen im 13. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

