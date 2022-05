Wie Unternehmen ihrer Kultur mehr Leben einhauchen

Im Linzer Posthof: Das 22butterfly Corporate Karisma Festival.

Linz (OTS) - Am Donnerstag, 12. und Freitag, 13. Mai, ist der Linzer Posthof Schauplatz des "22butterfly Corporate Karisma Festivals". Das junge Business-Event tritt an, um das Thema "Unternehmenskultur" von verschiedensten Seiten zu beleuchten. - Das Motto dabei: "Souly Side Up!"

Auf der Bühne: Steffi Burkhart (Köln), Tim Leberecht (Lissabon/Berlin), Simon Sagmeister (St. Gallen), Die Radikalen Töchter (Berlin), Franziska Fink (Wien), Stefanos Pavlakis (Berlin/Heidelberg), Georg Tarne (Berlin), Doris Rothauer (Wien), Ana-Laura Lemke und Wolfgang Tonninger (Köln/Salzburg) sowie weitere österreichische wie internationale Expert:innen aus den Feldern Organisationsentwicklung, Kommunikation, Design und Kunst. In den Diskussions- und Reflexionsrunden: Manager:innen, Gründer:innen und Kulturschaffende.

Dazu zahlreiche Kulturimpulse, ein "New Work Poetry Slam" und die digitale Ausstellung zu #futurebfly, einem Smartphone-Fotoprojekt mit Lehrlingen aus österreichischen Unternehmen.

22butterfly Corporate Karisma Festival

Datum: 12.05.2022, 14:00 - 23:30 Uhr

Ort: Posthof Linz

4020 Linz, Österreich

Url: https://22butterfly.com

