HEUTE: 1. "MITTAGSPAUSE" um Punkt 12.00 Uhr: "Vom Kindergarten bis zur Matura während Corona"

Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger und EduCare-Geschäftsführerin Viktoria Miffek starten die neue Online-Vortragsreihe des Netzwerks Kinderrechte

Wien (OTS) - Um Punkt 12.00 Uhr startet heute Montag, 9. Mai 2022, die neue Online-Vortragsreihe "Mittagspause". Das Netzwerk Kinderrechte Österreich veranstaltet online in den kommenden zwei pandemieberuhigten Monate von jetzt bis zum Schulschluss neun einstündige "Mittagspausen" jeweils von 12.00 bis 13.00 Uhr: 18 ReferentInnen beleuchten die Situation aller 0-18-Jährigen während und nach Corona.



Heute 9. Mai 2022, 12.00 bis 13.00 Uhr:

1) "Wie geht es eigentlich den Kindern? - Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf elementarpädagogische Bildungseinrichtungen"

Viktoria Miffek, MSC, Geschäftsführerin von EduCare



2) "Wie, wann und wo wurden Schüler und Schülerinnen in der Pandemie in die politische Entscheidungsfindung mit einbezogen?"

Susanna Öllinger, Bundesschulsprecherin



Ab heute bis 4. Juli 2022 (montags oder donnerstags) gilt folgender Link:

https://us06web.zoom.us/j/86997491726

Meeting-ID: 869 9749 1726



"MITTAGSPAUSE": Vom Kindergarten bis zur Matura während Corona

Datum: 09.05.2022, 12:00 - 13:00 Uhr

Ort: Online

Online, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Schaffelhofer-Garcia Marquez

Mobil: 0676/88011-1016

elisabeth.schaffelhofer @ kinderhabenrechte.at

www.kinderhabenrechte.at