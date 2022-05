Vana zum Europatag: „Ein starkes Europa heute wichtiger denn je!“

Auch EU-Bürger*innen klar für mehr Demokratie und mehr Europa

Brüssel (OTS) - Der heutige Europatag steht als Feiertag für Friede und Einheit in Europa. Er markiert den Jahrestag der Schuman-Erklärung zur politischen Zusammenarbeit in Europa, die einen Krieg zwischen den Nationen Europas undenkbar machen sollte.

Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament, über die Europäische Union: „Wie wichtig ein starkes, geeintes Europa ist, zeigt im heurigen Jahr speziell auch der verheerende Krieg in der Ukraine, der uns und ganz Europa seit über zwei Monaten in seinem Bann hält.”

Heuer kommt am Europatag auch die Konferenz zur Zukunft Europas zu einem vorläufigen Abschluss. Der Exekutivausschuss der Zukunftskonferenz legt den Präsident*innen der EU-Institutionen bei einer Abschlussveranstaltung im Europäischen Parlament in Straßburg den Abschlussbericht der Konferenz vor.

Monika Vana über den heutigen Tag: „Wir haben mit der Konferenz zur Zukunft Europas allen Grund zum Feiern. Über ein Jahr voll von intensivem Austausch und echter Bürger*innenbeteiligung! Die Zukunftskonferenz war ein Pilotprojekt, und das Ergebnis ist beeindruckend. Der Auftrag der Bürger*innen ist klar: Sie müssen auf EU-Ebene stärker vertreten werden, bei der Europawahl transnational wählen können und wollen eine handlungsfähigere EU mit mehr Kompetenzen, z.B. durch eine Gesundheitsunion. Auch meine langjährige Forderungen nach einer Stärkung der EU als Sozialunion und nach aktiver EU-Gleichstellungspolitik wurde durch die Ergebnisse klar bestärkt.”

Der Abschluss der Konferenz und die Präsentation der Ergebnisse ist ein Meilenstein. Als nächstes steht die konkrete Umsetzung der Forderungen an. Für Monika Vana ist klar: „Wir dürfen über der Feierlaune nicht den Auftrag vergessen. Mit der Präsentation des Abschlussberichts fängt die eigentliche Arbeit erst an. Wir alle müssen nun den Druck hochhalten, damit der Rat und die Mitgliedstaaten die Empfehlungen ernst nehmen. Wir Grüne fordern die Einberufung eines Konvents durch Aktivierung des in Artikel 48 des Vertrags über die Europäische Union vorgesehenen Verfahrens zur Änderung der Verträge. Die europäischen Bürger*innen haben ihren Teil geleistet, wir als Europaparlament haben uns auch schon an die Arbeit gemacht - nun liegt es am Rat und den Mitgliedstaaten, die Ergebnisse gemeinsam umzusetzen!” fordert Vana abschließend.

