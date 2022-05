Prickelnde Abwechslung: HOPS erfrischt diesen Sommer mit Grapefruit-Geschmack

Natürlich erfrischend ist HOPS die ideale Begleitung tagsüber. Das alkoholfreie Erfrischungsgetränk mit Hopfenlimonade kommt nun als neue Limited Edition Grapefruit auf den Markt.

Linz (OTS) - Die Sortenvielfalt der hopfigen Erfrischung HOPS wird 2022 um eine Variante reicher. Zu den fruchtigen Varianten Zitrone und Maracuja und der natürlichen, koffeinhaltigen Sorte Kola Zitron kommt mit Grapefruit eine beliebte Zitrussorte, die sich durch den herb-süßen und sehr erfrischenden Geschmack perfekt als Sommeredition eignet. Erhältlich ist HOPS Grapefruit ab sofort in der 0,33l Einweg-Flasche – so lange der Vorrat reicht.

„Mit der neuen Sorte HOPS Grapefruit wird erneut die ‚natürlich alkoholfrei‘-Produktpalette der Brau Union Österreich erweitert. Wir wollen den Konsumentinnen und Konsumenten auch im Bereich der alkoholfreien Erfrischungsgetränke ein vielfältiges Geschmacksspektrum anbieten. Der Trend zu bewusstem Konsum hält an und mit HOPS bieten wir ein prickelndes, wohlschmeckendes, aber weniger süßes Getränk aus natürlichen Zutaten für den ganzen Tag. Es eignet sich als Alternative für alle, die gerne Limonade trinken und als geschmackliche Abwechslung für die, die schon von den bestehenden HOPS-Sorten überzeugt sind“, so Michael Wallner, Marketing Director der Brau Union Österreich.

HOPS – immer für eine positive Überraschung gut

Aber nicht nur geschmacklich überzeugt das alkoholfreie Erfrischungsgetränk mit Hopfenlimonade. Auch soziales Engagement zeichnet sie aus: So wurden etwa Ende 2021 rund 95.000 Dosen HOPS in den Sorten Zitrone und Kola Zitron an Caritas-Einrichtungen gespendet und an Menschen in Not wie Flüchtlingshäuser, Notunterkünfte und Co. verteilt.



Über die Brau Union Österreich

Über 5,0 Mio. HL Bier setzt die Brau Union Österreich in einem Jahr ab – mit fünfzehn führenden Biermarken, über 100 Biersorten und laufenden Innovationen. Das Unternehmen steht sowohl für Internationale Premium-Brands wie Heineken, Desperados und Sol, die Cider-Marken Strongbow und Stibitzer, das neue Hard Seltzer Pure Piraña, österreichweit verbreitete Top-Marken wie Gösser, Schwechater, die Weizenbiermarke Edelweiss und das alkoholfreie Schlossgold sowie Marken mit starker regionaler Bedeutung wie Zipfer, Puntigamer, Wieselburger, Kaiser, Schladminger, Reininghaus, Villacher und Fohrenburger. 2.700 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass rund 49.000 Kunden und Millionen Bierliebhaber im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Dass die Brau Union Österreich dabei auf beste Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige Produktion – sowohl im Umwelt- als auch im gesellschaftlichen Bereich – setzt, versteht sich von selbst. Dafür wurde die Brau Union Österreich mit dem Prädikat „GREEN BRAND“ ausgezeichnet. Seit 2003 ist die Brau Union Österreich Teil der internationalen HEINEKEN-Familie. www.brauunion.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Dr. Gabriela Maria Straka, EMBA

Mitglied des Management Boards

Director Corporate Affairs & CSR

Diplom-Biersommelière

Tel.: 0664 838 1864

E-Mail: g.straka @ brauunion.com

www.brauunion.at



MMag. Monika Steinkogler, Bakk.

Kommunikation/PR

Biersommelière

Tel.: 0664 838 1766

E-Mail: m.steinkogler @ brauunion.com

www.brauunion.at