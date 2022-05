Immobilienaward Cäsar®: Das sind die FinalistInnen 2022!

Wien (OTS) - In den vergangenen sechs Wochen sind zahlreiche Bewerbungen und Nominierungen für den Immobilienaward Cäsar® eingegangen. Dabei wurde in der Bewerbungsphase ein Nominierungsrekord erreicht, aus dem die Verbandsjury nun je drei FinalistInnen in acht Kategorien gewählt hat. Als etablierter Preis kürt der Cäsar unter Vertreter:innen der Immobilienwirtschaft jedes Jahr herausragende, aktuelle Leistungen.

Aus insgesamt 233 Bewerbungen nominierte die Verbandsjury am 2. Mai die FinalistInnen für den Immobilienaward Cäsar 2022. Die Juror:innen bestehen aus je einer Repräsentantin oder einem Repräsentanten der Partnervereine des Cäsars: Frank Brün (Vorstandsmitglied immQu), Johannes Wild (Vorstandsmitglied der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO), Georg Flödl (Präsident ÖVI), Maximilian Peter (Schatzmeister FIABCI), Jenni Wenkel (Vorstandsvorsitzende RICS) und Daniela Witt-Dörring (Vereinsvorstand SALON REAL).

Die FinalistInnen für den Cäsar 2022, nach Kategorien und in alphabetischer Reihenfolge, sind:

BauträgerIn

Gerhild Bensch-König, Raiffeisen WohnBau GmbH

Heinz Fletzberger, SÜBA AG

Reinhard Stix, Stix & Partner Immobilien GmbH



MaklerIn ;

David Breitwieser, OPTIN Immobilien GmbH

Walter Mitterstöger, Dr. Funk Immobilien GmbH & Co KG

Michaela Orisich, Austria Sotheby’s International Realty



ImmobilienverwalterIn

Ingo Bischof, IVAM - Immobilien Verwaltung & Asset Management GmbH

Susanne Bock, Alpenland Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg. Gen.m.b.H.

Wolf-Dietrich Schneeweiß, Immobilienkanzlei Mag. Wolf-Dietrich Schneeweiß



ImmobiliendienstleisterIn &n bsp;

Alexander Bosak, Exploreal GmbH

Michael Reinberg, Reinberg & Partner Immobilienberatung GmbH

Christoph Urbanek, Schindler Rechtsanwälte GmbH



ImmobilienmanagerIn

Sascha Haimovici, IMMOcontract Ges.m.b.H.

Andreas Köttl, value one Holding

Sebastian G. Nitsch, 6B47 Real Estate Investors AG

Small Diamond

Andreas Karg, Mag. Andreas Karg GmbH & Co KG

Irene Rief-Hauser, FEINE IMMOBILIEN Irene Rief-Hauser, MSc

Bettina Zaininger, Estina Immobilien GmbH



Cäsar International

Markus Arnold, Arnold Immobilien GmbH

Hannes Schöckler, Premium Holding GmbH

Christian Winkler, WINEGG Realitäten GmbH

Real Estate Expert

Andrea Dissauer, EHL Immobilien Management GmbH

Peter Fischer, PwC Österreich GmbH

Claus Schmidt, 3SI Immogroup GmbH

Cäsar Lebenswerk: Der Preisträger für diese Kategorie wurde von der Verbandsjury direkt ernannt und bleibt, wie die Gewinner aller Kategorien, bis zur Gala streng geheim.

Wahl durch die Verbandsjury und die große Fachjury

Die zahlreichen Bewerbungen veranlassen jedes Jahr eine angeregte Diskussion über die Auswahl der Finalist:innen unter der Verbandsjury – Dieses Jahr durfte die kleine Jurysitzung nun endlich wieder persönlich stattfinden. Im anschließenden Wahlgang Ende Mai stimmt die große Fachjury, die aus rund 35 Personen (VertreterInnen der Verbände aus den Kategorien Makler, Hausverwalter und Bauträger, VertreterInnen facheinschlägiger Universitäten, FachjournalistInnen sowie alle ehemaligen PreisträgerInnen für das Lebenswerk) über die Sieger ab. Die Wahl findet wie immer unter notarieller Aufsicht und geheim statt.

Schon seit 2006 wird der Cäsar an renommierte Persönlichkeiten der Immobilienbranche verliehen und zählt mittlerweile 114 PreisträgerInnen. Die glamouröse Cäsar-Gala 2022 findet am Donnerstag, 22. September 2022 im Schönbrunner Schlosstheater und wird in exklusivem Rahmen gehalten, weshalb die Teilnahme ausschließlich auf Einladung oder durch Beitritt zum Personenkomitee möglich ist. Großer Dank gilt den vier Hauptsponsoren 3SI Immogroup, HSP.law, IMMOunited und willhaben, ohne deren Unterstützung der diesjährige Cäsar nicht stattfinden könnte.

