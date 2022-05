Conchita Wurst mit neuem Hit "Car" im Gepäck beim Eurovision Song Contest in Turin

Mit seiner neuesten Veröffentlichung inklusive schrägem Musikvideo reist der Eurovision 2014 Sieger Tom Neuwirth a.k.a. Conchita Wurst diese Woche zum Song Contest in Turin

Wien (OTS) - Erst letzten Freitag hat er seinen neuesten Coup gelandet und den Popsong "Car" mit dem sperrigen Untertitel "I Don't Have Like A Really Good Time" veröffentlicht, dabei scheint er ganz im Gegenteil dazu eine fantastische Zeit zu haben.

Sein abgefahrenes 80er-Jahre Bildrausch-Musikvideo hat im Netz schon für Furore gesorgt, und damit im Gepäck reist er zum Eurovision Song Contest nach Turin. Dort ist er als globales Werbetestimonial für die Reisebuchungs-Plattform Booking.com engagiert und wird unter anderem die in einer Luxusvilla eingebuchten Gäste persönlich einchecken und begrüßen. Davor darf er noch bei einem Konzert vor bis zu 20.000 live Zusehenden seine aktuellen Songs zum Besten geben.

Exklusive Behind-The-Scenes Videos von seinem bevorstehenden Italien-Trip wurden bereits für seine eigene Video-on-Demand-Plattform WURSTTV.com angekündigt, die erst die Woche davor erfolgreich gestartet wurde und die von seinen Fans schon als "Wurstflix" bezeichnet wird. Neben bisher unveröffentlichten Videos und besonderen Einblicken in seine Arbeit, findet man dort auch die 8-teilige Eigenproduktion "Ohren zu, Augen auf! ESC". Darin bespricht und kritisiert er gemeinsam mit seinem Starmania-Kollegen Martin Zerza augenzwinkernd alle 40 Beiträge zum heurigen Song Contest und kürt schon die eigenen Gewinner:innen.

Nach einer schlechten Zeit hört sich das für unseren Song Contest Sieger jedenfalls nicht an. Vielmehr klingt es so, als wäre er auf der Überholspur unterwegs und schaltete gerade in den nächsten Gang.

CAR (IDHLARGT) - Offizielles Musikvideo Jetzt auf YouTube ansehen

