Europäische Zukunftskonferenz ist Chance für die Jugend Europas

EYFON-Präsident Christoph Leitl : Auch EYFONISTAS haben ihre Ideen eingebracht - Jetzt rasch umsetzen

Wien/Graz (OTS) - Das European Youth Forum Neumarkt (EYFON) als Begegnungs- und Dialogzentrum für die Zukunft Europas in Frieden und Freiheit lädt jährlich rund 1000 junge Menschen auf die Europaburg in Neumarkt in der Steiermark ein. Im Europäischen Jahr der Jugend haben die EYFONISTAS ihre 3000 Ideen auch in die Europäische Zukunftskonferenz eingebracht.

Der Ausbau der Erasmus Jugendbegegnungen, mehr Mobilität für den internationalen Lehrlingsaustausch, Europa-Schulsprecher an allen Schulen sowie die Verschmelzung von EU-Kommission und Europäischem Rat sind gemeinsam mit der Forderung nach einem Europäischen Jugendparlament als Signal der stärkeren Mitbestimmung der Jugend wichtige Anliegen der EYFONISTAS.

Am heutigen 9. Mai, dem Europatag, findet in Straßburg das Finale der Europäischen Zukunftskonferenz statt. "Insbesondere die von den Jungen diskutierten Vorschläge müssen ernst genommen und rasch umgesetzt werden!", unterstrich EYFON-Präsident Christoph Leitl und "Eyfon wird auch künftig der Jugend Europas eine Stimme geben und mit ihr gleichzeitig das Bewusstsein für ein geeintes Europa und Europas Werte schärfen“.

„Mit den EYFON PeaceDays für die Jugend aus Konfliktregionen und den EYFON YouthDays - heuer u.a. mit TeilnehmerInnen aus den Westbalkanländern - werden wir auch künftig junge EuropäerInnen einladen, sich in die Zukunft Europas aktiv einzumischen, Ideen zu entwickeln und Europa in Frieden und Freiheit zu erleben“, so EYFON-Geschäftsführer Christian Buchmann, der als Bundesrat auch Mitglied der Europäischen Zukunftskonferenz ist, abschließend.

