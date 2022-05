Bergbahn Kitzbühel ist erfolgreich in den Sommerbetrieb gestartet

Die 4er-Sesselbahn Gaisberg in Kirchberg und die Hornbahn in Kitzbühel haben den Sommerbetrieb bereits aufgenommen.

Kitzbühel (OTS) - Über 1.000 Gäste nutzten am vergangenen Muttertagswochenende den Saisonauftakt im Wander- und Trailparadies von KitzSki zum Wandern, Single-Trail fahren und Genießen. Das Wander- und Mountainbikeparadies von KitzSki erstreckt sich von Kirchberg über Kitzbühel bis nach Mittersill und kann mit den Sommerbahnen ausgiebig erkundet werden. Die Erlebnisse in der Bergwelt von KitzSki sind ideal für Sportler, Familien mit Kindern, Genießer und Naturliebhaber.

11 Prozent aller Gäste in Tirol nutzen das Mountainbike für die Freizeitgestaltung in den Bergen – Tendenz stark steigend. „Gemeinsam mit Kitzbühel Tourismus und dem Tourismusverband Kitzbüheler Alpen hat KitzSki auf diese Entwicklung reagiert und die Singletrails professionell ausgebaut. Als Partner der Gravity Card, Europas größtem Bikepark-Verbund, stellen wir mit den Kitz Bike Trails unser Angebot einer stark wachsenden Community zur Verfügung“, freuen sich Mag. Anton Bodner und Mag. Christian Wörister, Vorstandsduo von KitzSki. Das Wandern bleibt die Lieblingsaktivität der meisten Besucher, die sich erholen und die Naturlandschaft genießen möchten. In den kommenden Wochen gehen auch die restlichen Sommerbahnen von KitzSki in Betrieb: die Hahnenkammbahn am 26. Mai und die Fleckalmbahn am 04. Juni. Der Bichlalm Sessellift öffnet am 11. Juni und die Panoramabahn Kitzbüheler Alpen am 25. Juni.

KitzMountain Guiding – geführte Wanderungen (kostenlos)

Susi und Harry, zwei Bergwanderführer und KitzMountain Guides aus Leidenschaft, führen interessierte Gäste vom 18. Juni bis zum 03. Oktober 2022 täglich durch die Bergwelt von KitzSki. Neu ist in diesem Sommer eine geführte E-Bike Tour. Folgende Wanderungen / E-Bike Tour mit den KitzMountain Guides stehen auf dem Programm: Streif Spaziergang oder Horn-Bichlalm Wanderung (montags), Streif-live (dienstags, donnerstags und samstags), eine geführte E-Bike Tour vom Hahnenkamm zum Pengelstein (dienstags), Hightech am Berg (mittwochs), Steinbergkogel Gipfel oder Wanderung zum Sonnenuntergang (freitags) und eine Wanderung rund um den Hahnenkamm (sonntags). Die Teilnahme am KitzMountain Guiding ist mit einem gültigen Liftticket für die Bergwelt von KitzSki kostenlos.

Erlebnisse für Kinder

Das Kitzbüheler Horn ist der perfekte Ort für Kinder, die das Klettern lieben. Der Kids Kletterpfad ist ein 300 Meter langer Abenteuerweg (gesichert mit Stahlseilen und Stahltritten). Erreichbar ist der Kids Kletterpfad mit der Hornbahn.

Am Hahnenkamm befindet sich der Abenteuerspielplatz „Sommererlebnis Streif“ mit 9 Aktiv-Stationen. Er ist 1,7 km lang, insgesamt werden 100 Höhenmeter zurückgelegt. Gerli Gams, das Maskottchen, begleitet die Kinder auf ihrem Weg durch den Parcours.

Wander- und Familienspaß verspricht die Goasberg Rätseltour am Gaisberg in Kirchberg. Das Goas-Trekking mit Rätseltour findet ab 07. Mai 2022 immer donnerstags statt.

Natur entdecken und erleben

Das Kitzbüheler Horn ist eine charakteristische Landmarke in den Kitzbüheler Alpen. Von Westen her ist bei entsprechender Sicht die Horngipfelbahn erkennbar. Sie erinnert im Sommer an den Pioniergeist in Sachen Wintersport und ermöglicht den Wanderern eine panoramareiche und genussvolle Auffahrt bis zum Gipfel. Mit dem Karstweg wird am Kitzbüheler Horn ein spannendes Kapitel zum Thema Erdgeschichte aufgeschlagen. Auf der Bichlalm können Wanderer die wohltuende Wirkung des Kneippens erfahren.

Besonders eindrucksvoll ist das Wassererlebnis am Speichersee Resterkogel in Mittersill. Umgeben von zahlreichen künstlichen und natürlichen Biotopen erfahren die Besucher allerhand über diesen einzigartigen Lebensraum. Die Plattform direkt am See ist ein beliebter Ort, um ein Erinnerungsfoto

zu machen; fröhliche Gesichter im Vordergrund, die glitzernden Kristalle des Speichersees und die weißen Gipfel der Hohen Tauern im Hintergrund.

Veranstaltungen und Events

19. Juni: TT-Wandercup am Kitzbüheler Horn (Alpenhaus)

03. Juli: U1 Frühschoppen am Hahnenkammbahn (Hahnenkammstüberl)

17. Juli bis 18. September (jeweils sonntags): Horngipfelfrühstück (Horn Gipfelhaus)

31. Juli: Whatever Frühschoppen am Kitzbüheler Horn (Horn Gipfelhaus)

14. August: U1 Frühschoppen am Kitzbüheler Horn (Horn Gipfelhaus)

28. August: Gipfelkonzert der Stadtmusik Kitzbühel am Kitzbüheler Horn (Horn Gipfelhaus)

04. September: ORF Musiktruchn am Kitzbüheler Horn (Horn Gipfelhaus)

25. September: Wanderung mit Peter Habeler auf der Bichlalm

KitzSki Card – gültig im Sommer 2022 und Winter 2022/23

Die KitzSki Card ist eine 2-in-1 Karte und enthält die Benutzung der KitzSki Sommerbahnen im Sommer 2022 und Skigenuss für den Winter 2022/23. Sie ist bis 30. Juni 2022 zum Supervorverkaufspreis um nur € 714,- für Erwachsene erhältlich und ab dem Kaufdatum bereits gültig. Das heißt: Die Benützung aller Sommerbahnen ist bereits enthalten und im Winter wartet Skigenuss vom Feinsten auf alle Besitzer einer KitzSki Card. Während der Sommersaison ist einmal pro Tag der Bike-Transport inklusive. Zusätzlich erhalten KitzSki Card Besitzer das Bonusheft mit Rabatten im Gesamtwert von € 1.500,- sowie die Möglichkeit, an einem exklusiven Gewinnspiel teilzunehmen. Ebenfalls inkludiert sind die Abendfahrten mit dem Gaisberg Sessellift und der Hahnenkammbahn. Mit der KitzSki Card gibt es 50 % Rabatt auf den Hallenbadbesuch im Badezentrum AQUARENA in Kitzbühel. Gekauft werden kann die KitzSki Card an allen Kassen der geöffneten Sommerbahnen, im Reisebüro Kirchberg und beim Tourismusverband „Mittersill plus“ sowie online über den Webshop von KitzSki (shop.kitzski.at).

Urlaubspackages buchen

Die Tourismusverbände in der Region bieten eigene Sommer-Packages für Wanderer, Mountainbiker, Kulturinteressierte und Genießer an.

Kitzbühel Tourismus: www.kitzbuehel.com

Tourismusverband Kitzbüheler Alpen-Brixental: www.mittersill-tourismus.at

Mittersill Plus: www.mittersill-tourismus.at

