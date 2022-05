Grüne Jugend fordert Feiertag am 8. Mai!

Jugendorganisation enthüllt Banner am Donaukanal

Wien (OTS) - „Der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus muss endlich gesetzlicher Feiertag werden”, so Mila Hamann, Sprecherin der Grünen Jugend Wien „Wir müssen alles dafür tun, dass die Gräueltaten des Nationalsozialismus nicht in Vergessenheit geraten!“, so Hamann. Um der Bedeutung dieses Tages gerecht zu werden, muss der 8. Mai endlich zum Feiertag erklärt werden“, betont die Sprecherin.

„Gerade seit der Corona-Pandemie wäre es wichtig, den antifaschistischen Grundkonsens zu stärken. Den Tag der Befreiung zu einem Feiertag zu machen, wäre ein erster Schritt in diese Richtung. Wenn die rechtsextreme Szene stärker wird, muss auch die Gedenkpolitik gestärkt werden”, so Anna Mischitz, Co-Sprecherin der Jugendorganisation.

Die Grüne Jugend enthüllte heute aus diesem Anlass ein Transparent mit der Aufschrift „Der 8. Mai muss Feiertag werden!” auf der Aspernbrücke. Die Jugendorganisation will damit ein Zeichen für eine aktivere Gedenkpolitik in Österreich setzen.

Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 endete der 2. Weltkrieg in Europa und somit auch die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten. Dieser Tag der Befreiung, der seitdem jährlich gefeiert wird, begründete einen entscheidenden Wendepunkt in der österreichischen und europäischen Geschichte.

