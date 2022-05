Gaál: Feierliche Auszeichnung für freiwilliges Engagement der „Stadtmen-schen im Gemeindebau“

Intensive Betreuung und Unterstützung für Mieter*innen in Not

Wien (OTS) - Seit Herbst 2021 werden für die Initiative „Stadtmenschen im Gemeindebau“ von Social City Wien und Wiener Wohnen, gezielt Freiwillige für die Wohnungssicherung von Gemeindebaumieter*innen gesucht. Mit ihrer Begleitung werden Mieter*innen dabei unterstützt, langfristig schuldenfrei zu bleiben und nicht in Gefahr zu kommen, ihre Gemeindewohnung zu verlieren. Die Suche ist auf große Resonanz gestoßen: Über 100 Freiwillige haben sich für das Projekt gemeldet. In den ersten drei Lehrgängen – von November bis März konnten bislang 21 Personen erfolgreich ausgebildet werden. Nun wurden die Absolvent*innen des Lehrgangs „Stadtmenschen im Gemeindebau“ feierlich ausgezeichnet.

Das Projekt Stadtmenschen Wien von Social City mit Unterstützung des Fonds Soziales Wien setzt in verschiedenen erfolgreichen Kooperationen auf freiwilliges Engagement von Wiener*innen für hilfesuchende Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen. Oft fehlt es an den relevanten Kontakten und vorhandene soziale Angebote oder Hilfestellungen sind nicht bekannt. Hier setzen die Stadtmenschen an und bieten Unterstützung auf Augenhöhe und Hilfe zur Selbsthilfe.

„Die „Stadtmenschen im Gemeindebau“ erzählen für mich eine wunderbare Geschichte, die vor Augen führt, wie man durch Zusammenhalt Schicksale zum Besseren wenden kann. Diese Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement zeigt mir, dass das soziale Miteinander in Wien mehr als nur ein Schlagwort ist. Ich möchte mich ausdrücklich bei den „Stadtmenschen“ für ihre Bereitschaft zu helfen bedanken. Gleichzeitig ist es ein Signal, dass Bewohnerinnen und Bewohner im Gemeindebau, die in eine Notlage geraten sind, die Hilfeleistungen der Stadt in Anspruch nehmen sollen. Denn gemeinsam lassen sich Probleme besser lösen. “, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

„Wiener Wohnen zeichnet sich schon immer durch eine besondere soziale Verantwortung aus. Die Initiative „Stadtmenschen im Gemeindebau“ in Kooperation mit dem Verein Social Innovation Wien ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Die Menschen im Gemeindebau werden durch „Hilfe zur Selbsthilfe“ bei der Wohnungssicherung unterstützt. Dieses freiwillige Engagement leistet einen sehr wertvollen Beitrag für den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt“, betont Katharina Klement, Vizedirektorin von Wiener Wohnen.

Einer der sich als Stadtmensch im Gemeindebau engagiert ist Rudolf. Er ist seit dem Start des Projektes dabei und seit kurzem in Pension. Seit Februar betreut er eine Mieterin: „Das Projekt erlebe ich als Beitrag zum Zusammenhalt in unserer Stadt. Mit relativ kleinem persönlichen Einsatz von einigen Stunden im Monat kann viel bewirkt werden. Oder wie es die Mieterin, die ich betreue, ausdrückte – ‚Ohne Ihre Unterstützung wäre mir das Ganze über den Kopf gewachsen‘“.

2022 sind weitere Lehrgänge für Stadtmenschen im Gemeindebau geplant. Interessierte finden hier weitere Informationen: www.stadtmenschen.wien

Umfangreiches Maßnahmenpaket zur Wohnungssicherung im Gemeindebau

Die Kooperation von Stadtmenschen Wien und Wiener Wohnen ist eine von mehreren Wohnungssicherungs-Maßnahmen, die die Stadt Wien und Wiener Wohnen für Gemeindebaumieter*inne umsetzt. Um Wiener*innen, die durch die Corona-Krise spürbare Einkommensverluste zu verkraften hatten, ein konkretes Unterstützungsangebot zu machen, ermöglicht seit 2021 eine Sonderaktion den erweiterten Zugang zu kleinen Gemeindewohnungen. Seit 1.1.2021 konnten durch diese Aktion bereits rund 2.350 Personen wohnversorgt werden.

Wiener Wohnen hat als einzige Hausverwaltung ein Case Management: Ein Team von Sozialarbeiter*innen, das dabei hilft, die Wohnung zu sichern und die persönliche Situation der Menschen zu verbessern. Die zehn Sozialarbeiter*innen des Case Managements suchen akut vom Wohnungsverlust Betroffene auf und vermitteln aktiv Unterstützungsangebote der Stadt Wien.

Entscheidend für ein funktionierendes System der Wohnungssicherung mit nachhaltigen Lösungen ist die intensive Zusammenarbeit aller unterstützender Stellen der Stadt Wien. Wiener Wohnen setzt deshalb auf eine enge Zusammenarbeit mit der Wiener Wohnungssicherungsstelle, die von der MA 40 und der Volkshilfe Wien betrieben wird, und der Kinder- und Jugendhilfe (MA 11). Wichtig ist auch der niederschwellige Zugang zu Unterstützungsleistungen wie der Wohnbeihilfe: Hier wurde der Zugang erleichtert und durch den Online-Wohnbeihilfe-Checker kann der Anspruch auf Förderung unkompliziert geprüft werden. (Schluss)

