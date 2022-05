Gaál/Franz: So schmeckt das Grätzl: Nasch-Hecken, Vorplatz-Begrünung und mehr werden über „Grätzlmarie“ umgesetzt

Mitreden über Ideen-Budget von „WieNeu+“ Innerfavoriten: Erste Projekte starten – Jetzt mitmachen und bis 31. Mai bewerben!

Wien (OTS) - Gesundes Naschen für Kids, Vorplatzbegrünung des Jugendtreffs im Arthaberpark, Fahrradwerkstätten im Park und eine Doku darüber, wie das Grätzl schmeckt: Das sind ein paar der Projekte aus der ersten Runde, die 2022 im 10. Bezirk im Rahmen des Grätzl-Erneuerungsprogramms „WieNeu+“ Schritt für Schritt umgesetzt werden.



Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál sowie der Favoritner Bezirksvorsteher Marcus Franz besuchten die Kids und die „Wiener Kinderfreunde aktiv“ beim gemeinsamen Garteln und Gestalten im Arthaberpark, wo bald Naschobst wachsen wird.

Grätzlmarie für Naschhecken im Arthaberpark

„Es sind die vielen kleinen Dinge, die ein Grätzl lebenswert machen. Das Ideen-Budget ,Grätzlmarie‘ macht es möglich, bei der Gestaltung des eigenen Grätzls mitzureden. Die Kinder und Jugendlichen erleben, dass Pflanzen gepflegt werden müssen. Das gemeinsame Garteln ist eine schöne Erfahrung – und das Naschobst gibt’s dann als Belohnung. Wir wollen wissen, was sich die Favoritnerinnen und Favoritner für ihr Stadtviertel wünschen – um sie dabei zu unterstützen, ihr Grätzl noch lebens- und liebenswerter zu machen. Damit setzen wir Anreize, um das Grätzl zwischen Triester Straße und Landgutgasse noch schöner zu machen,“ so Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

„Es freut mich, dass so viele engagierte Favoritnerinnen und Favoritner ihre Ideen fürs Grätzl eingebracht haben. Die Projekte, die jetzt umgesetzt werden, tragen zur Lebensqualität in Innerfavoriten bei – und bringen die Vielfalt der Grätzls zum Ausdruck. Die Grätzlmarie-Projekte von ,WieNeu+‘ sind so wertvoll, weil sie Nachbarschaft und gemeinsame Aktivitäten in Innerfavoriten für alle Altersgruppen – und speziell für die Kinder – erlebbar machen“, so Bezirksvorsteher Marcus Franz.

Michaela Waiglein von den „Wiener Kinderfreunden aktiv“: „Bei uns bei den Kinderfreunden heißt es: ‚Kinderlärm ist Zukunftsmusik und Kinder haben Rechte‘. Mit den Naschhecken im Arthaberpark in Favoriten vermitteln wir spielerisch Wissen um die Natur und die Werte wie Gemeinsamkeit und Verantwortung. Aber eigentlich geht es auch einfach nur darum, den Kindern und Jugendlichen eine schöne Kindheit und glückliche Momente zu schenken – und noch dazu gesundes Naschen.“

Übrigens, das Projekt „Favoriten schmeckt“ findet am 13. Mai um 19 Uhr im Gasthaus Timo, Dampfgasse 22, 1100 Wien, statt. Auch die Ausstellung Street-Photography – Portraits von Favoritner*innen von Kadir Günes ist in Vorbereitung. Details zu den Fahrradwerkstätten gibt es online unter www.gbstern.at/termine.

„WieNeu+“ ist das Stadterneuerungsprogramm der Stadt Wien. Die Grätzlmarie, das Ideen-Budget für Innerfavoriten, fördert Projekte für den Stadtteil und seine Bewohner*innen. Mit der Grätzlmarie von WieNeu+ werden Grätzl-Bewohner*innen, Geschäftsleute, Vereine, lokale Organisationen oder Hausgemeinschaften unterstützt, um ihre Idee für ein lebenswertes Innerfavoriten zu verwirklichen.

Mach mit und reiche deine Idee bis 31. Mai für die Grätzlmarie ein!

Bis 31. Mai 2022 läuft die Einreichfrist für die nächste Ausschreibungsrunde der Grätzlmarie. Mitmachen lohnt sich! Infos unter www.gbstern.at/graetzlmarie.

Ein Grätzlbeirat entscheidet darüber, welche Projekte die Grätzlmarie bekommen. Dieser hat derzeit 13 Mitglieder aus den Bereichen Jugend, Kultur, lokale Wirtschaft, Senior*innen. Vertreter*innen von Institutionen sind ebenso mit dabei wie Grätzl-Bewohner*innen.

Diese Kriterien sind dabei ausschlaggebend: Die Projekt-Ideen sollten einen Beitrag dazu leisten, das Grätzl klimafit und zukunftsfit zu gestalten. Die Umsetzung sollte vielen Menschen im Grätzl zugutekommen und das Miteinander fördern. Fördermittel sollten wirtschaftlich/sparsam verwendet werden. Und: Die Umsetzung sollte realistisch beschrieben werden. Die Kolleg*innen der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) in der Quellenstraße helfen gerne weiter.

Acht Sieger*innen-Projekte bei der 2. „Grätzlmarie“-Runde

Vor kurzem wurden bereits die Projekte der zweiten Ausschreibungsrunde für Grätzlmarie-Projekte von WieNeu+ gekürt. Diese sind:

- Action Painting im Park (mehrere Studierende der Sozialpädagogik / Sozialarbeit / Freunde): Action Painting/Kunstvermittlung im Laubepark,

- Erdäpfel- und Kräuterpyramide (Wiener Kinderfreunde): Erdäpfel- und Kräuterpyramiden im Park bauen und mit den Kindern bepflanzen. Arthaber- und Laubepark,

- Kinderkarte (mehrere Eltern und Kinder): Kindgerechte Darstellung und gemeinsame Erarbeitung einer Karte vom Grätzl für mehr Aktivität zu Fuß und verständliche Stadtvermittlung. Diese soll im Bezirk ausgelegt werden,

- Kino im Park (Volkshilfe Favoriten): Gemeinsame Auswahl eines Films. Volxkino im Arthaberpark,

- Radmobiles Innerfavoriten (die radvokat*innen – büro zur mobilitätswende): Radkurse für Frauen im Arthaberpark in Kooperation mit Jugendtreff Arthaberbad. Radkurse für Kinder im Arthaberpark. Insg. 15 Termine bis Anfang September 2022.

- Der Grätzlstammtisch (Festival der Ruhe): Mobiler Tisch, der im öffentlichen Raum flexibel aufgestellt werden kann. Dient als Basis für Workshops zu Grätzl-Themen,

- Arthaberbande Bike Festival 2022 (Lenkerbande): Eine Woche Fahrradfokus im Juni im Arthaberpark,

- Wir sprießen gemeinsam: Gemeinsames Garteln und Bepflanzen von Baumscheiben

Alle acht Projekte werden planmäßig 2022 umgesetzt.

Grätzlmarie als Ideenbudget im Rahmen von WieNeu+

Das Grätzl-Erneuerungsprogramm WieNeu+ hat zum Ziel, innovative technische und soziale Lösungen in verschiedenen Grätzln in Wien beispielhaft umzusetzen, um damit eine Dynamik hin zu einer klima- und zukunftsfitten Stadt zu fördern.

Dabei ist es wichtig, den großen und kleinen Anliegen vor Ort Aufmerksamkeit zu schenken und die Menschen in den Grätzln auf die Reise mitzunehmen. Denn Lebensqualität und Klimaziele können nur gemeinsam erreicht werden.

Das Grätzl-Erneuerungsprogramm WieNeu+ ist eingebettet in die städtische Sanierungsoffensive Wir SAN Wien. Dabei werden ganz konkrete innovative Maßnahmen umgesetzt, die dazu beitragen, die hohe Lebensqualität in der Stadt beizubehalten und gleichzeitig die Klimaziele zu erreichen. Das Grätzl-Erneuerungs-Programm WieNeu+ soll dabei helfen, innovative Lösungen in vielen Themenbereichen (Wohnen, Energieversorgung, Verkehr, Zusammenleben usw.) zu finden, die einen noch größeren Mehrwert für die Menschen vor Ort schaffen.

