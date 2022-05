„A G`spia für`s Tier“: Projekt ermöglicht Menschen in der Krise, ihre Tiere zu behalten

Wien (OTS) - Ob Krankheit, Schulden oder seelische Krisen – oft wachsen TierhalterInnen die Dinge über den Kopf und sie können sich nicht mehr ausreichend um ihre Tiere kümmern: Das Projekt „A G`spia für`s Tier“ der Volkshilfe greift diesen Menschen gezielt unter die Arme. Die Stadt unterstützt das Projekt heuer mit 30.000 Euro, der Beschluss dafür wurde gestern Freitag im zuständigen Gemeinderatsausschuss im Wiener Rathaus gefasst.

Die Initiative der Volkshilfe Wien wurde 2014 ins Leben gerufen und im Vorjahr um ein eigenes Kompetenzzentrum für Mensch-und-Tier-Beziehung erweitert, die Angebote umfassen unter anderem Alltagsunterstützung in der Tierhaltung, finanzielle Unterstützung in Notsituationen, Unterstützung bei Notfall-Unterbringung sowie Beratung und Betreuung durch SozialarbeiterInnen. „Der soziale Aspekt dieses Projektes ist uns enorm wichtig: Denn gerade in Krisenzeiten sollten sich Mensch und Tier zusammen bleiben, Tiere können in schwierigen Lebensphasen eine enorme Unterstützung sein“, betont Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Tiere sind für viele Menschen eine Lebensbegleitung und eine emotionale Stütze“, betont Volkshilfe Wien-Geschäftsführerin Tanja Wehsely. „Das Team von A G`spia für`s Tier der Volkshilfe Wien unterstützt TierhalterInnen in prekären Lebenssituationen dabei sich bestmöglich um ihre Schützlinge zu kümmern. Dabei wird nicht nur den Tieren geholfen, sondern es wird auch den Tierhalter*innen Selbstvertrauen und Tierpflegekompetenz vermittelt.“

Initiatorin Maggie Entenfellner von der Krone­Tierecke war das Kompetenzzentrum schon lange ein Anliegen: „Es freut mich, dass Tier und Mensch durch unsere Unterstützung zusammenbleiben können. Eine Trennung verstärkt nur das Leid.“

Ersthilfe kann man sich telefonisch oder per E­Mail holen. Geschulte Freiwillige der Volkshilfe Wien helfen dann, wieder ein „G’spia fürs Tier“ zu entwickeln und seine Grundbedürfnisse tiergerecht zu erfüllen. Wenn das Problem akut ist, wird auch praktische Hilfe geboten. Alle Infos unter https://bit.ly/3kOJ8wa

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at