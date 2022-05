AVISO: Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus und die Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Europa

Kranzniederlegung bei der Shoah Namensmauern Gedenkstätte am 8. Mai 2022

Wien (OTS) - Am Sonntag, 8. Mai 2022, findet im Ostarrichipark in Wien eine Veranstaltung zum Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus und die Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Europa statt. An der Kranzniederlegung werden Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer, Vizekanzler Werner Kogler, Bundesministerin Karoline Edtstadler, der Botschafter Israels Mordechai Rodgold, der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinden Österreichs Oskar Deutsch und der Vorsitzende des Kulturvereins Österreichischer Roma Christian Klippl teilnehmen.

