Strategische Veränderungsprozesse an Universitäten

Rektor Faulhammer und Stefan Sagl hielten auf Einladung der European University Association (EUA) Vortrag zur strategischen Steuerung und Kommunikation von Universitäten

Krems (OTS) - Die Jahreskonferenz der European University Association fand von 28. bis 29. April 2022 an der Budapester Universität für Technologie und Wirtschaft statt. Rektor Friedrich Faulhammer und Stefan Sagl, Leiter der Kommunikation, wurden von der EUA eingeladen, über die Steuerung von Hochschulen sowie strategiegeleitete Veränderungsprozesse zu referieren. Dabei stand die strategische Weiterentwicklung der Universität für Weiterbildung Krems als „best practice“-Modell im Zentrum der Aufmerksamkeit europäischer Rektorinnen und Rektoren sowie des internationalen Hochschulmanagements.

So wichtig eine gesamthafte Strategie für die Entwicklung einer Institution auch sein mag, so herausfordernd gestaltet sich oft eine institutionsweite Implementierung, um Wirksamkeit und Wertschöpfung auf vielen Ebenen zu generieren. Wie die strategische Steuerung von Universitäten und Veränderungsprozessen erfolgreich und mit großer Akzeptanz umgesetzt werden kann, präsentierten auf Einladung der European University Association Mag. Friedrich Faulhammer, Rektor der Universität für Weiterbildung Krems, und Mag. Stefan Sagl, Leiter der Abteilung für Kommunikation, Marketing und PR, auf der Jahreskonferenz 2022 in Budapest. Die Einladung verdeutlicht, dass die strategische Entwicklung der Universität auch auf europäischer Ebene wahrgenommen wird und auf großes Interesse trifft.

In ihrem Vortrag konkretisierten Faulhammer und Sagl, wie ein universitätsweiter „strategischer Rahmen“ anstelle einer „Strategie“ die universitäre Autonomie integrierend nutzbar gemacht werden kann. Anhand der strategischen Weiterentwicklung der Universität für Weiterbildung Krems wurden sowohl Erfolgsfaktoren als auch Herausforderungen von strategiebasierten Veränderungsprozessen aufgezeigt. Insbesondere wurde gezeigt, wie ein strategischer Rahmen auf den unterschiedlichen Governance-Ebenen umgesetzt und kommuniziert werden kann.

Mit dem Ansatz eines strategischen Rahmens können sowohl strategische Prozesse sowie Institutionen insgesamt mehr Wirkung erzielen, da der Ansatz sowohl die notwendige Orientierung also auch Gestaltungsräume und die ebenso notwendige Freiheit gleichermaßen etabliert. Von dieser strategiegeleiteten Weiterentwicklung ziehen sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter_innen in ihrer täglichen Entscheidungsfindung großen Nutzen. Für die Führung und Steuerung der Universität verschafft der Zugang eines strategischen Rahmens die Möglichkeit, Strategie und Kultur in verschiedenen Kontexten der Universität zu formen und zu unterstützen, um damit die institutionelle Wertschöpfung insgesamt zu erhöhen.

Über die European University Association

Die European University Association (EUA) vertritt mehr als 850 Universitäten und nationale Rektorenkonferenzen in 48 europäischen Ländern. Im Bologna-Prozess und bei der Gestaltung der EU-Politik in den Bereichen Hochschulbildung, Forschung und Innovation spielt die EUA eine maßgebliche Rolle. Durch ihre kontinuierliche Zusammenarbeit mit einer Reihe anderer europäischer und internationaler Organisationen stellt die EUA sicher, dass die unabhängige Stimme der europäischen Universitäten gehört wird. Die Jahreskonferenz 2022 stand unter dem Generalthema „University values: what, why and how?“.

Mehr Informationen: eua.eu und donau-uni.ac.at/strategie

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Stefan Sagl

Leiter der Abteilung für Kommunikation, Marketing und PR

Universität für Weiterbildung Krems

Tel.: +43 2732 893-2190

E-Mail: stefan.sagl @ donau-uni.ac.at