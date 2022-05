„Sport am Sonntag“ spricht über die Welt des Ralf Rangnick mit Schöttel, Mählich und Ibertsberger

Am 8. Mai um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 8. Mai 2022 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Die Welt des Ralf Rangnick. Wie tickt der neue Teamchef?

Peter Schöttel, Roman Mählich und Andreas Ibertsberger zu Gast im Studio.

Eisschnelllauf-Paar Vanessa und Tom Herzog – und der Kampf mit Parkinson.

Sport trotz Rollstuhl – Wie Menschen mit Querschnittlähmung in Bewegung bleiben.

