ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - (KW 19 von 09. Mai 2022 bis 15. Mai 2022)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Montag, 09. Mai 2022

11:00 MEP Lukas Mandl ist anlässlich des Europatages an der HAK Weiz zu Gast

11:00 Politische-Akademie-Präsidentin Abg.z.NR Bettina Rausch, Direktorin des Jüdischen Museums Wien Dr. Danielle Spera, Schauspielerin und Sängerin Isabell Pannagl, Regisseurin Prof. Anna Badora und Historikerin Dr. Martina Winkelhofer nehmen an der Veranstaltung „Grete Rehor Matinée: Pionierinnen in Politik und Gesellschaft“ teil (Politische Akademie, Tivoligasse 73, 1120 Wien)

17:00 NRP Wolfgang Sobotka besucht die SDG-Awards (Parlament in der Hofburg)

17:30 MEP Lukas Mandl besucht das Open Air Konzert der Bläserklasse der Volksschule Tullnerbach und der Musikschule Oberes Wienertal

Bundesländertag von BM Margarete Schramböck (Tirol)

BM Alexander Schallenberg unternimmt eine Dienstreise nach Bulgarien und Nordmazedonien (bis 10.05.)

Erster EP-Vizepräsident Othmar Karas nimmt an der Abschlussveranstaltung der Konferenz zur Zukunft Europas in Straßburg teil

Erster EP-Vizepräsident Othmar Karas hält eine Eröffnungsrede beim Europatags-Konzert von Maestro Daniel Barenboim und dem West-Eastern Divan Orchestra (Brüssel)

Dienstag, 10. Mai 2022

10:00 PK zu „Aktuelles am Arbeitsmarkt“ mit BM Martin Kocher

18:00 BM Margarete Schramböck kürt die Gewinnerinnen des Drehbuchwettbewerbes „Heldinnen in Serie“ (Grand Loft Filmquartier, Schönbrunner Str. 31, 1050 Wien)

Erster EP-Vizepräsident Othmar Karas empfängt in Brüssel eine Besuchergruppe der HLTW 13 Bergheidengasse Wien

Erster EP-Vizepräsident Othmar Karas diskutiert online mit Studierenden des Salzburg Centre of European Union Studies (digital)

Erster EP-Vizepräsident Othmar Karas tauscht sich mit EU-Gemeinderäten aus Niederösterreich aus (digital)

Mittwoch, 11. Mai 2022

09:00 BM Magnus Brunner lädt in das BM für Finanzen zur Podiumsdiskussion "Finanz im Dialog: Teures Leben, billige Antworten. Was kann und soll die Politik tun, um die Auswirkungen der hohen Inflation in den Griff zu bekommen?" mit den Mitdiskutanten Ueli Maurer (Schweizer Finanzminister) und Franz Schellhorn (Direktor des Think-Tanks Agenda Austria) ein

15:15 NRP Wolfgang Sobotka trifft UN-Generalsekretär Guterres (Palais Epstein)

17:00 NRP Wolfgang Sobotka nimmt am Festakt zur Eröffnung des Campus Akademie teil

18:45 NRP Wolfang Sobotka nimmt an der Buchpräsentation "Sapere Aude - die Österreichische Akademie der Wissenschaften seit 1918" (Herbert Matis/ Arnold Suppan, 2022) teil (Festsaal der ÖAW)

19:30 NRP Wolfgang Sobotka nimmt an der Verleihung des Simon-Wiesenthal Preis teil (Parlament in der Hofburg)

Erster EP-Vizepräsident Othmar Karas empfängt Sheila Redzepi, Vizepräsidentin der Weltbank, in Brüssel

BM Alexander Schallenberg nimmt am Treffen des UN Chief Executives Boards und Besuch des UN-Generalsekretärs Guterres teil (Wien)

Donnerstag, 12. Mai 2022

09:00 Sitzung des Bundesrates

10:00 BM Margarete Schramböck nimmt an der Eröffnung der neuen Biopharmazeutika-Produktionsanlage von Novartis teil (Novartis-Campus Schaftenau, Biochemiestraße 10, 6336 Langkampfen)

Freitag, 13. Mai 2022

08:00 MEP Lukas Mandl besucht die HAK Tulln für einen Vortrag

BM Alexander Schallenberg empfängt BR-Präsidentin Mag. Christine Schwarz-Fuchs zu ihrem Antrittsbesuch

Erster EP-Vizepräsident Othmar Karas diskutiert mit Studierenden der FH Vorarlberg (digital)

Samstag, 14. Mai 2022

40. außerordentlicher Bundesparteitag der Volkspartei (Helmut List Halle Graz)

Sonntag, 15. Mai 2022

MEP Lukas Mandl nimmt an der Befreiungsfeier an der Gedenkstätte des ehemaligen KZ Mauthausen teil

NRP Wolfgang Sobotka unternimmt eine Auslandsreise nach Israel (bis 17.05)

