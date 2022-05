SPÖ-Schroll ad Strompreis-Entwicklung: Nehammer, Brunner und Co. sind Zumutung für die Bevölkerung!

Regierung soll schleunigst Plan vorlegen – SPÖ-Modell: Abschöpfung von Übergewinnen bei allen Krisengewinnern

Wien (OTS/SK) - „Seit Monaten dilettiert diese Regierung bei der Bekämpfung der exorbitant hohen Energiekosten herum. Es gibt keinen Plan gegen die Teuerung und die Folgen des Ukraine-Krieges und in der Zwischenzeit leiden die Menschen zunehmend unter den gestiegenen Sprit-, Strom- und Gaskosten. Immerhin sinniert heute der Finanzminister über mögliche Schritte, um die nicht nachvollziehbaren Übergewinne von Stromunternehmen einzudämmen. Doch im nächsten Moment nimmt er die in Aussicht gestellten Maßnahmen wieder zurück. Das oberste Ziel müsste es sein, die Teuerung zu bekämpfen, doch die Regierung versagt auf allen Ebenen. Nehammer, Brunner und Co. sind eine Zumutung für unser Land und sollten längst nicht mehr regieren. Wenn sie keinen Plan haben, sollen sie zurücktreten“, so Alois Schroll, Energiesprecher der SPÖ, zu den heutigen divergierenden Meldungen aus dem BMF zum Strompreismarkt. ****

Die SPÖ mache, so Schroll weiter, laufend sinn- und wirkungsvolle Vorschläge. „Erst heute wieder haben wir im Rahmen einer Pressekonferenz dargelegt, warum Energiekonzerne stärker in die Pflicht genommen werden müssen, wenn es um die Entlastung der Menschen geht“, so Schroll. Und weiter: „Es kann ja nicht sein, dass diese Konzerne Milliardengewinne machen, während die breite Bevölkerung zunehmend in prekäre Verhältnisse abrutscht, weil sie sich die horrenden Energiekosten nicht mehr leisten kann. Wir fordern daher, dass Übergewinne abgeschöpft und umverteilt werden müssen. Und zwar nicht nur von Unternehmen mit staatlicher Beteiligung, sondern von allen Energiekonzernen, die im Windschatten des Krieges Krisengewinne einfahren. Denn es ist nicht einzusehen, dass internationale Mineralöl-Multis, die die Menschen an der Tankstelle abzocken, ihre Übergewinne behalten dürfen", betont der SPÖ-Energiesprecher.

„Die Regierung soll besser schweigen und schleunigst daran arbeiten, dass bei den Konzernen die Krisengewinne eingebremst werden und bei den Menschen die Last der Teuerung gemildert wird. Das unverantwortliche Schauspiel, das derzeit geboten wird, trägt nur noch mehr zur Verunsicherung der Bevölkerung bei“, kritisiert Schroll abschließend. (Schluss) sr/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at