Wiener Grüne gedenken mit Kranzniederlegung der NS-Opfer

„Gedenken ist Handlungsanleitung für heutige Zeit“

Wien (OTS/RK) - Am 8. Mai 1945 wurde das nationalsozialistische Regime durch die alliierten Truppen besiegt, die deutsche Wehrmacht kapitulierte bedingungslos. An diesem Tag der Befreiung, der sich heuer zum 77. Mal jährt, wird der Opfer des nationalsozialistischen Terrors gedacht. Aus diesem Grund haben Vertreter*innen des Grünen Gemeinderatsklubs und der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) bereits heute, Freitag, beim Denkmal der Opfer der Gestapo am Morzinplatz in einem feierlichen Rahmen einen Kranz niedergelegt.



„Es ist gut und wichtig, dass wir die Erinnerung an den Nazi-Terror und die Shoah wachhalten. Damit das ‚Niemals vergessen!‘ aber nicht zu einer hohlen Phrase gerät in Zeiten, in denen die Shoah wieder zunehmend relativiert und verharmlost wird, müssen wir gemeinsam weiterhin täglich entschieden gegen Antisemitismus und Rassismus antreten – nicht nur heute und am 8. Mai“, appellierte Dezoni Dawaraschwili, Vizepräsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien.

„77 Jahren nach Kriegsende hat das Gedenken an die Gräuel und an den Holocaust mehr Notwendigkeit denn je. Verantwortung gegenüber der Geschichte zu übernehmen, erfüllt nur dann ihren Zweck, wenn sich diese Verantwortung auch auf die Gegenwart und die Zukunft erstreckt“, sagte Terezija Stoisits, Vorstandsvorsitzende des Wiesenthal-Instituts für Holocaust-Studien. „Aktives Gedenken ist ein aktives Eintreten für Rechtsstaat und Demokratie. Darum muss täglich gekämpft und gerungen werden.“

„Am 8. Mai 1945 haben Demokratie und die offene Gesellschaft gegen den Faschismus gewonnen. Und auch jetzt, wo wieder ein Krieg auf europäischem Boden stattfindet, gibt es keine Alternative zum Gewinnen“, betonte Grünen-Klubobmann David Ellensohn. „Das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg passiert nicht um seiner selbst willen, sondern ist die Handlungsanleitung für heute und morgen. Der damalige Widerstand Hunderttausender Menschen, die sich geweigert haben, in der SS und der Wehrmacht zu kämpfen, den braucht es auch heute.“

Gemeinderat Niki Kunrath erinnerte daran, dass das Gedenken am Morzinplatz seit 2002 unter dem Motto „Wer heute nicht feiert, hat verloren“ stattfindet.

