SPÖ-Termine von 9. Mai bis 15. Mai 2022

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 9. Mai 2022:

19.00 Uhr 1. Rudolf-Gelbard-Symposium zu Ehren des im Jahr 2018 verstorbenen Holocaust-Überlebenden, Antifaschisten und Zeitzeugen Rudolf Gelbard, veranstaltet von der SPÖ-Bundesbildung. Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures hält eine Rede. SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner nimmt an einer Gesprächsrunde teil (Stadtsenatssitzungssaal im Wiener Rathaus).

DIENSTAG, 10. Mai 2022:

10.00 Uhr ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

18.00 Uhr Im Rahmen der Preisverleihung „Bruno-Kreisky-Preis für das Politische Buch“ findet ein Gespräch zum Thema „Macht und Selbstbestimmung“ mit den Preisträger*innen Herbert Ohrlinger, Boris Ginner und Günter Sandner statt. Die Festrede hält der Publizist und Essayist Franz Schuh - Preisträger für das publizistische Gesamtwerk. Nähere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau.

MITTWOCH, 11. Mai 2022:

9.00 Uhr ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

16.30 Uhr SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger nimmt am Amazone-Award von „Sprungbrett für Mädchen“ teil (Veranstaltungszentrum Catamaran des ÖGB, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab/Middle East Changes“, kuratiert von Gudrun Harrer, hält Ibrahim Hamidi einen Vortrag zum Thema „Syria: State of play and the Arab normalization?“. Nähere Informationen zu dieser ZOOM Live/Facebook Live Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau.

DONNERSTAG, 12. Mai 2022:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am Gleichbehandlungsausschuss der parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE) in Stockholm teil.

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

12.00 Uhr Die Mitglieder der Präsidiale des Nationalrats treten zu einer Sitzung zusammen (Pavillion Hof, Lokal V).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, findet ein Gespräch mit Kathrin Gaal, Amtsführende Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen und Vizebürgermeisterin der Stadt Wien, zum Thema „WOHNEN IST EIN MENSCHENRECHT“ - Wie das rote Wien leistbares Wohnen sichern und Spekulation mit Grund und Boden bekämpfen will statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau.

SONNTAG, 15. Mai 2022:

11.00 Uhr SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner nimmt gemeinsam mit einer Delegation der SPÖ-Frauen und u.a. SPÖ-Abgeordneter Petra Bayr an der Internationalen Befreiungsfeier 2022, die sich dem thematischen Schwerpunkt „Politischer Widerstand“ widmet, in Mauthausen teil. (KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Oberösterreich).

