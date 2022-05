Bürgermeister Michael Ludwig bei „Wiener Genussfestival“

Wien (OTS/RK) - Nach einer coronabedingten Pause meldet sich das „Wiener Genussfestival“ an diesem Wochenende zurück. Das größte Kulinarik-Festival Österreichs lädt vom 6. bis 8. Mai bei der 13. Auflage in den Stadtpark zum Gustieren und Entdecken. Gastronomiebetriebe, österreichische Lebensmittelproduzent*innen und kleine Manufakturen aus Regionen vom Bodensee bis zum Neusiedlersee präsentieren am „Wiener Genussfestival“ ihre Delikatessen und kulinarischen Highlights und geben Einblick in ihr Handwerk.

„Ich freue mich besonders, dass das ‚Wiener Genussfestival‘ dieses Jahr mit einem starken Lebenszeichen zurück ist. Wien ist eine Genuss-Stadt, und das zeigt sich auch hier im Stadtpark: Als Wiener Bürgermeister bin besonders stolz, dass auch Wiener Betriebe, Lebensmittel-Hersteller*innen und Gastronom*innen prominent vertreten sind“, sagte Bürgermeister Michael Ludwig bei einem Besuch im Stadtpark am Freitag.

Bei den mehr als 125 Ständen in den vier Festival-Bereichen gibt es neben Schmankerln zum Durchkosten auch Erlebnisstationen für Kinder und Erwachsene. So kann unter anderem bei einer Schaumühle das eigene Mehl gemahlen werden und Bäckermeister*innen zeigen, wie man Sauerteig für das eigene Brot ansetzt.

Im Mittelpunkt des Wiener Genussfestival stehen Produkte die mit dem „AMA GENUSS REGION“-Siegel ausgezeichnet sind. Das garantiert regionale Herkunft der Lebensmittel, hohe Produkt- und Verarbeitungsqualität in familiengeführten Unternehmen und klimaschonende, kurze Transportwege.

Veranstaltet wird das Wiener Genussfestival vom Netzwerk Kulinarik GmbH und der Stadt Wien.

Der Eintritt ist frei. Die Öffnungszeiten sind Freitag, 6. Mai 2022 (11 bis 21 Uhr), Samstag, 7. Mai 2022 (10 bis 21 Uhr) und Sonntag, 8. Mai 2022 (10 bis 17 Uhr).

Fotos in Kürze auf www.wien.gv.at/presse/bilder abrufbar. (Schluss) red

