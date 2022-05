moodytiger: Die Activewear-Marke für Kinder startet weltweite Testkampagne

Hongkong (ots/PRNewswire) - moodytiger, eine 2018 gegründete aufstrebende Activewear-Marke für Kinder, zeichnet sich durch ihre High-Tech-Stoffe aus, die sowohl Funktionalität als auch Komfort gewährleisten und gleichzeitig für einen frischen und aktiven Look sorgen.

Kürzlich hat die Marke ihre neuen Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2022 zusammen mit ihrem neuesten Flaggschiffprodukt – den Breezy Leggings – auf den Markt gebracht. Und um zu zeigen, wie fantastisch die luftigen Leggings sind, wurde eine kostenlose Testkampagne ins Leben gerufen, die 200 sportbegeisterte Kinder weltweit dazu einlädt, sie selbst einmal auszuprobieren.

Kinder sind aktiv und abenteuerlustig, und es ist wichtig, dass sie mit der geeigneten Sportkleidung ausgestattet sind, die es ihnen ermöglicht, die Welt zu erkunden. moodytiger füllt genau diesen ungedeckten Bedarf. Das Unternehmen hat mit seinen leistungsstarken Technologien eine vollständige Palette an Kinder-Activewear entwickelt, die unseren Kindern das herausragendste Erlebnis bieten sollen.

Der Sommer steht vor der Tür und die Kinder möchten im Freien spielen. Zum Sommer gehören aber auch UV-Licht, hohe Luftfeuchtigkeit und das verschwitzte Gefühl, das beim Sport und Spiel im Freien so viel Unbehagen bereitet. moodytiger setzt dem ein Ende und hat das Brizi®-Gewebe kreiert. Die luftigen Breezy Leggings der Marke bestehen aus ihrem patentierten Brizi®-Gewebe, das mit seiner einzigartigen Technologie und Sonnenschutzfaktor UPF 50+ mehr als 98% der schädlichen UV-Strahlen blockieren kann und für ein angenehm kühles Gefühl sorgt. So können Sie beruhigt sein, wenn ihre Kinder in der Sommersonne spielen. „Die Breezy Leggings sind für die Sommertage konzipiert, und wir wenden diese Technologie auch auf unsere Sommerjacken an, mit denen wir unseren Kindern ermöglichen möchten, die Welt stressfrei zu erkunden und sich gleichzeitig leicht und luftig zu fühlen. So genießt man den Sommer", erklärte der Chefdesigner von moodytiger.

Link zur Aktion: https://bit.ly/3LKbYcO

moodytiger hat sich auf High-Tech-Innovationen spezialisiert, ist aber auch ein Umweltliebhaber mit einer ethischen Unternehmensführung, wie die FSC-zertifizierten Verpackungen und OTEX-100-zertifizierten Stoffe zeigen.

Die Marke moodytiger ist speziell für Kinder kreiert und von ihnen inspiriert, und das macht sie so besonders. Und genauso gestaltet sie auch Activewear für Kinder neu. Sie stellt die neue Generation ins Rampenlicht, eine energische und abenteuerlustige Generation, die bereit ist, die Welt im Sturm zu erobern.

