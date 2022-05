ORF-„Pressestunde“ mit Herbert Kickl, Bundesparteiobmann FPÖ

Am 8. Mai um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Krieg in der Ukraine dauert weiter an. Wie beurteilt FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl den seit mehr als zwei Monate anhaltenden Konflikt? Soll die EU weitere Sanktionen gegen Russland beschließen? Wie steht Kickl zur Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge? Welche Rezepte hat die FPÖ gegen die Teuerung im Land und wie sollen diese finanziert werden? Und bleibt der FPÖ-Chef bei seinem harten Kurs in der Corona-Politik?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 8. Mai 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Eva Linsinger

„profil“

und

Hans Bürger

ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at