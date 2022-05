Rendi-Wagner: „Nach Aufgreifen des SPÖ-Vorschlags einer Sonderabgabe auf Energieübergewinne Kanzler jetzt bei Umsetzung gefordert“

SPÖ-Chefin zu Regierung: „Nicht nur reden, sondern handeln!“ - Einnahmen müssen für Antiteuerungsmaßnahmen zweckgewidmet werden und direkt an die Menschen gehen

Wien (OTS/SK) - Am Rande des „Roten Foyer“ am Freitagvormittag hat SPÖ-Vorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner betont, dass die SPÖ bereits in der letzten Nationalratssitzung einen Antrag für eine Sonderabgabe auf Energieübergewinne eingebracht hat. „Ich freue mich, dass der Kanzler unseren vor Wochen vorgebrachten Vorschlag einer Sonderabgabe für Energieübergewinne aufgegriffen hat“, so Rendi-Wagner. „Ankündigungen haben wir von der Bundesregierung schon viele gehört. Ich hoffe, dass das diesmal umgesetzt wird. Es muss klug, durchdacht und vernünftig gemacht werden“, fordert Rendi-Wagner. Entscheidend sei es „nicht nur zu reden, sondern zu handeln“. ****

„Klar ist auch, dass die entsprechenden Einnahmen zweckgewidmet sein müssen und direkt an die Menschen gehen, die das Geld dringendst zur Bewältigung der gestiegenen Lebenskosten durch die Teuerung benötigen“, stellte die SPÖ-Chefin klar. (Schluss) bj

