FPÖ – Wurm: Provokationen gegen die Südtiroler Bevölkerung sind inakzeptabel!

Wurm fordert rasche Einberufung des parlamentarischen Südtirol-Unterausschuss

Wien (OTS) - Unlängst planten die Alpini in Bruneck eine kriegsverherrlichende Zeremonie, bei der Fragmente des gesprengten Kapuziner-Wastls als neues Denkmal enthüllt werden sollten. Zukünftig soll am 26. Jänner ein staatsweiter Alpini-Gedenktag abgehalten werden, um der glorreichen Taten der Alpini im Zweiten Weltkrieg zu gedenken und nun planen die Alpini auch noch neben dem Siegesdenkmal in Bozen ein neues Alpini-Denkmal zu errichten. Diese Provokationen gegen die Südtiroler Bevölkerung sind für den freiheitlichen Südtirolsprecher NAbg. Peter Wurm völlig inakzeptabel.

„Neben dem sukzessiven Abbau der Autonomie häufen sich nun auch die Provokationen gegen die Südtiroler Bevölkerung. Österreich muss hier als Schutzmacht endlich aktiv werden und sich schützend vor die Südtiroler stellen. Eine Protestnote des Bundespräsidenten und der österreichischen Bundesregierung nach Rom wäre ein erster wichtiger Schritt“, betonte Wurm, der dazu aufruft, die österreichische Schutzmachtfunktion endlich ernst zu nehmen.

Wurm fordert darüber hinaus den parlamentarischen Südtirol-Unterausschuss schnellstmöglich wieder einzuberufen, um die jüngsten italienischen Provokationen zu eruieren und andere wichtige Themen Südtirol betreffend endlich anzugehen.

