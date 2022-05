ORF-„dokFilm“ zum Muttertag: „Die Erfindung der guten Mutter“

Am 8. Mai um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Wie ist eine gute Mutter und wer entscheidet das? Die „dokFilm“-Premiere am Muttertag, am Sonntag, dem 8. Mai, um 23.05 Uhr in ORF 2 geht diesen Fragen auf den Grund und begibt sich dazu auf eine kulturgeschichtliche Zeitreise, auf die Spuren der unterschiedlichen Formen von Mutterschaft sowie zahlreichen Mythen, die sich um das Bild der wohl letztlich nicht definierbaren „guten“ Mutter ranken. Mit entwaffnender Offenheit und Humor taucht Regisseurin Marion Priglinger in ihrem Film „Die Erfindung der guten Mutter“ in die Kulturhistorie des Mutterseins ein.

Mehr zum Inhalt:

Die liebevolle, fürsorgliche Mutter, die immer für ihre Kinder da ist, den Haushalt managt, gleichzeitig zum Einkommen beiträgt und dabei Ehemann, Freunde und sich selbst nicht vernachlässigt – das ist die Super-Mama unserer Tage. Doch: Welchen Stellenwert hatte Mutter-Sein in anderen Epochen? Gibt es den vielbeschworenen Mutterinstinkt? Woher kommen die Zuschreibungen und wer entscheidet, wie eine gute Mutter zu sein hat?

Um diese Fragen zu beantworten, begibt sich Regisseurin Marion Priglinger auf die Spuren der zahlreichen Mythen, die sich um das Bild der Mutter ranken: von der Muttergöttin in der Altsteinzeit und dem Marienkult im Mittelalter über die Entdeckung der Mutterliebe und der Mutterschaft als weibliche Berufung im 18. Jahrhundert bis hin zur heutigen Working Mom. Zahlreiche Bilder und Gemälde, kunsthistorische Schätze, Fotografien und Filmausschnitte veranschaulichen die vielfältigen Mutterbilder und ihre Überhöhungen.

Wissenschafter/innen sowie Expertinnen und Experten unterschiedlichster Fachrichtungen kratzen schonungslos am Mythos der Mütterlichkeit. „Die gute Mutter ist für mich so selten wie Mozart“, resümiert die französische Philosophin und Autorin Elisabeth Badinter, „und die Vorstellung der perfekten Mutter ist völlig erfunden“.

Erfrischend unbefangen und mit einer Prise Humor durchstreift die Dokumentation die Kulturgeschichte der Mutterschaft auf der Suche nach der wahren, wohl letztlich undefinierbaren „guten“ Mutter.

