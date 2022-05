Glamorous Camping im Berg-und Seenland Kärnten

ALPS RESORTS eröffnet Glamping Village Kötschach am 13. Mai 2022 im Kärntner Gailtal.

Kitzbühel (OTS) - Mit dem Glamping Village Kötschach eröffnet ALPS Resorts am 13. Mai 2022 im Kärntner Gailtal seine Pforten für alle Camping Fans. Gäste können ihre Kindheit wieder entdecken in einem vollausgestatteten Baumhaus, luxuriösen Zelt oder komfortablen Glamping Chalet. Das Glamping-Village Kötschach by ALPS RESORTS befindet sich direkt am Waldrand und in idyllischer Hanglage in der Kärntner Marktgemeinde Kötschach-Mauthen. Dabei haben Urlauber die Wahl zwischen sechs Kategorien, das Angebot reicht vom Safari Family Zelt über ein komfortables Baumhaus bis hin zu Glamping Chalets.

Neben den komfortablen Zelten, Baumhäusern und Glamping Chalets bietet das neu errichtete Resort auch Grillstellen, Naturspielplätze mit Wasserelementen und Yogadecks für belebende Asanas oder Entspannungsübungen. Für Gäste neben viel Natur, Freiraum und Wohnkomfort inklusive - der tägliche Eintritt in die Aquarena in Kötschach, eine „Wasser- und Wellnessoase“ direkt am Glamping-Resort.

