AVISO: Wien Holding/Hafen Wien: Ausgezeichnete Klimabilanz Millionen-Investpaket für mehr Nachhaltigkeit bis 2040

Medientermin am Mittwoch, den 11. Mai, mit Hanke, Gollowitzer, Pulker-Rohrhofer und Angerer

Wien (OTS) - Der Hafen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, ist eines der größten Güterverkehrszentren in Österreich und Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. In den letzten Jahren hat der Hafen Wien viele Maßnahmen gesetzt, um dem Ziel der CO2-Neutralität Schritt für Schritt zu erreichen. Nun wurde eine erste Zwischenbilanz von der Österreichischen Energieagentur gezogen. Die Ergebnisse werden beim Mediengespräch präsentiert, genauso wie ein millionenschweres Investpaket, das den Hafen Wien bis 2040 CO2-neutral machen soll.

Vor diesem Hintergrund laden Wien Holding und Hafen Wien am Mittwoch, den 11. Mai 2022, zu einem Medientermin im thinkport VIENNA ein.

Zeit: Mittwoch, 11. Mai 2022, 11:00 Uhr

Ort: thinkport VIENNA, Freudenauer Hafenstraße 18, 3.Stock,1020 Wien

Ihre Gesprächspartner*innen sind:

Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wr. Stadtwerke

Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer Wien Holding

Doris Pulker-Rohrhofer, technische Geschäftsführerin Hafen Wien

Franz Angerer, Geschäftsführer der österreichischen Energieagentur

