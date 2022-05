Pressegespräch 50 Jahre Ländliches Fortbildungsinstitut - Zukunft der Weiterbildung

Donnerstag, 12. Mai 2022, 9 Uhr, Steiermarkhof, Ekkehard-Hauer-Straße 33, 8052 Graz

Wien (OTS) - "Krise als Chance - Bildung im Spannungsfeld von Digital und Analog" lautet das Motto des 50-Jahr-Jubiläums des Ländlichen Fortbildungsinstituts (LFI), das am 12. Mai 2022 am Steiermarkhof in Graz gefeiert wird. Mit jährlich mehr als 10.000 Kursen und 300.000 Teilnahmen stellt das LFI heute eine der erfolgreichsten Bildungseinrichtungen im ländlichen Raum dar. Welch zentrale Weiterentwicklungen das Institut insbesondere seit Corona erlebt und welche Zukunftsfelder in der ländlichen Aus- und Weiterbildung für Erwachsene - im Sinne von bäuerlichen Familienbetrieben und Konsumenten - verstärkt behandelt werden sollen, steht im Fokus beim Pressegespräch "50 Jahre Ländliches Fortbildungsinstitut - Zukunft der Weiterbildung" am Donnerstag, 12. Mai 2022, 9 Uhr, Steiermarkhof, Ekkehard-Hauer-Straße 33, 8052 Graz. Gesprächspartner sind Maria Hutter, Vorsitzende des LFI Österreich, Josef Moosbrugger, Präsident der Landwirtschaftskammer (LK) Österreich, und Franz Titschenbacher, Präsident der LK Steiermark.

Per kurzer Live-Schaltung in den Kuhstall wird auch "ManiKÜHE", ein neues Farminar als Beispiel für innovative Bildungsformate vorgestellt. Um Anmeldung für das Pressegespräch oder die Festveranstaltung wird gebeten unter c.jung-leithner@lk-oe.at oder rosemarie.wilhelm@lk-stmk.at.

Online kann das Pressegespräch als Zoom-Meeting verfolgt werden. Der Link dazu: https://zoom.us/j/98121115606?pwd=aFJPMGRHckJ3Wi85T0FIbWVWWXFEdz09; Meeting-ID: 981 2111 5606; Kenncode: 391306 (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Claudia Jung-Leithner

Pressesprecherin

LK Österreich

Mail: c.jung-leithner @ lk-oe.at