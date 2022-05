„Heimat Fremde Heimat“: 8. Mai 1945 – Bedeutung von Gedenken

Am 8. Mai um 13.30 Uhr in ORF 2

Ajda Sticker präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat" am Sonntag, dem 8. Mai 2022, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

8. Mai 1945: Bedeutung von Gedenken

Am 8. Mai 1945 wurde der Zweite Weltkrieg in Europa beendet und damit auch Österreich vom NS-Regime befreit. Heute, 77 Jahre später, wird der 8. Mai als Tag der Befreiung gefeiert. Welche Bedeutung hat das Gedenken heute noch und wessen Verantwortung ist es, zu erinnern und zu mahnen? Samuel Mago ist diesen Fragen nachgegangen, hat die Bundesvorsitzende des KZ-Verbands, Dagmar Schindler, getroffen und mit jungen Aktivistinnen und Aktivisten aus den Reihen der Opfergruppen gesprochen.

Pressefreiheit unter Druck

Zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai hat die NGO „Reporter ohne Grenzen“ (ROG) erneut ihren Bericht zur Situation der Pressefreiheit in 180 Ländern veröffentlicht. Österreich ist demzufolge im Ranking massiv – von Platz 17 auf 31 – abgerutscht. Als Ursache wird neben Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten bei Corona-Demonstrationen u. a. auch eine von Korruption und Bestechung geprägte Politik genannt. Medienschaffende stehen jedoch weltweit unter Druck. Als besonders bedrohlich wird die Lage etwa in Afghanistan oder auch in Russland eingeschätzt. Ajda Sticker hat Journalistinnen und Journalisten getroffen, die ihre Länder aufgrund der Gefahren vor Ort verlassen haben.

Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen

Um Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen, hat Österreich 2008 die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Damit diese entsprechend umgesetzt wird und Menschen mit Behinderungen ein inklusives Leben ohne Barrieren und Diskriminierung ermöglicht werden kann, hat die Bundesregierung vor zehn Jahren den Nationalen Aktionsplan Behinderung (NAP) beschlossen. Adriana Jurić hat recherchiert, inwiefern die Maßnahmen des NAP Behinderung umgesetzt wurden und was sich für betroffene Menschen seither verändert hat.

