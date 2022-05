Toto: Drei 13er nach Dreifachjackpot zu je mehr als 7.600 Euro

Nächste Runde Garantie 13er mit 100.000 Euro im ersten Rang

Wien (OTS) - Zwei Dreifachjackpots standen bei Toto auf dem Spiel, und beide wurden geknackt. Jenen beim Dreizehner teilen sich drei Spielteilnehmer: zwei Wiener und ein Oberösterreicher erhalten jeweils mehr als 7.600 Euro. Der Oberösterreicher und einer der Wiener waren jeweils mit einem Normalschein erfolgreich, der zweite Wiener mit einem Quicktipp.

Den Dreifachjackpot beim Zwölfer teilen sich 13 Toto Fans. Sie erhalten jeweils knapp 1.000 Euro.

In der Torwette geht die Jackpot Serie im ersten Rang weiter. Für fünf richtige Ergebnisse liegen in der nächsten Runde schon mehr als 35.000 Euro im Topf.

Garantie 13er mit 100.000 Euro

In der nächsten Toto Runde, also in der Runde 18B am Wochenende, geht es um einen Garantie 13er. Das heißt, Toto dotiert die Gewinnsumme für den Dreizehner Gewinnrang auf exakt 100.000 Euro auf.

Annahmeschluss für die Runde 18B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 18A

3 Dreizehner zu je EUR 7.643,40 13 Zwölfer zu je EUR 952,40 79 Elfer zu je EUR 9,50 498 Zehner zu je EUR 3,00 255 5er Bonus zu je EUR 2,40

Der richtige Tipp: 1 2 1 1 X / 1 1 2 1 E2 X 1 X X 1 X X 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 34.414,80 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 419,81 Torwette 3. Rang: JP im Topf bleiben EUR 524,76 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 158.037,59

Torwette-Resultate: 2:1 2:+ 1:0 +:1 0:0

