Neue Ausgabe „Stars & Talente by Leona König“: Mit Starsopranistin Asmik Grigorian und Geigerin Hristina Panova

Am 8. Mai um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am Muttertag, am Sonntag, dem 8. Mai 2022, um 18.00 Uhr steht wieder eine neue Folge des ORF-Nachwuchsformats „Stars & Talente by Leona König“ auf dem Programm von ORF 2. In der neunten von zehn Ausgaben der zweiten Staffel gibt es ein künstlerisches Aufeinandertreffen von Starsopranistin Asmik Grigorian und Nachwuchsgeigerin sowie „Goldene Note 2021“-Gewinnerin Hristina Panova. Auf Vermittlung von Moderatorin Leona König, Obfrau des Internationalen Musikvereins zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF) und Initiatorin des Klassikpreises „Golden Note“, begegnen der litauische Opernstar und die 14-jährige, gebürtige Bulgarin aus Wien einander im prunkvollen Barocksaal des Alten Wiener Rathauses, wo sie am Ende der Sendung gemeinsam musizieren werden.

Vom Keramikmalen zur klassischen Musik

Zunächst aber taucht Leona König in die Welt der Keramik ein: In einem Wiener Atelier, wo Keramikwaren bemalt werden können, lässt sich König gemeinsam mit Hristina Panova auf ein kreatives Erlebnis ein und erfährt währenddessen mehr über deren Leben und Interessen, zu denen neben der Musik auch Malen und Design zählen. Die junge Musikerin, die Violine an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien studiert, wurde 2007 in Plovdiv, Bulgarien, geboren und begann im Alter von fünf Jahren mit dem Geigenspiel. Mit acht debütierte sie in der New Yorker Carnegie Hall bei einem Gala-Konzert und war damit – gemeinsam mit ihrer Schwester Ani – die jüngste Musikerin im weltberühmten Konzertsaal. Über diesen Auftritt, ihre Hobbys und ihre Kindheit erzählt sie Leona König während des Keramikmalens.

Danach führt König ein Interview mit Asmik Grigorian, die mit ihrer sensationellen „Salome“-Darbietung bei den Salzburger Festspielen 2018 den kometenhaften Aufstieg in die Riege der Klassik-Weltstars schaffte und zur Sängerin des Jahres gekürt wurde. Im Gespräch erzählt die gefeierte Sopranistin, die seit ihrem 23. Lebensjahr auf allen bedeutenden Opernbühnen steht, über ihre Karriere und wie sie mit Erfolg umgeht. Sie spricht auch über ihre Familie und wie sie Kinder in ihrer Heimat Litauen fördert.

Musik von Henryk Wieniawski und Fritz Kreisler

Im Barocksaal des Alten Wiener Rathauses, in dem seit Jahren wieder die Salonkultur gepflegt wird, treffen Star und Talent zu einem kleinen Privatkonzert aufeinander. Hristina Panova spielt für Asmik Grigorian die virtuose Etude-Caprice Op.18 No.4 von Henryk Wieniawski. Anschließend sprechen die beiden Künstlerinnen über die Musik und das Leben auf der Bühne. Am Ende gibt Hristina noch eine Zugabe: Fritz Kreislers „Schön Rosmarin".

Für Buch und Regie der aktuellen Staffel „Stars & Talente by Leona König“ – eine Produktion von Stars & Talente Media GmbH in Zusammenarbeit mit TV friends – zeichnet Christian Reichhold verantwortlich. Alle Folgen sind bis sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung auf der ORF-TVthek verfügbar bzw. immer ab dem Tag nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand via ORF-Klassikplattform myfidelio (www.myfidelio.at) abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at