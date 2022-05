AVISO – MO, 09.05., 10 Uhr, Presse- und Fototermin: #sportverbindet – „Punkten mit Klasse“-Auftakt an Österreichs Schulen mit StS Plakolm

Die SPORTUNION, der ÖFB und SIMPLY STRONG in Partnerschaft mit UNIQA starten eine umfangreiche Bewegungsoffensive an jeder dritten Volksschule vom Neusiedler See bis zum Bodensee.

Wien (OTS) - Im Rahmen der Initiative #sportverbindet wird auf den unterschiedlichsten Ebenen das Miteinander über den Sport gefördert werden. Nach den letzten beiden Pandemie-Jahren und den damit einhergehenden Corona-Einschränkungen ist es wichtiger denn je, dass vor allem unsere jüngste Generation wieder mehr in Bewegung kommt und zusammenfindet. 2022 wird „UGOTCHI – Punkten mit Klasse“ unter dem Motto „Teamgeist“ mit über 60.000 Kindern von 6-10 Jahren österreichweit durchstarten. Das umfangreiche Bewegungs- und Gesundheitsprojekt der SPORTUNION findet in Kooperation mit dem Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) und SIMPLY STRONG in Partnerschaft mit UNIQA von 09.05. bis 05.06.2022 statt.

Der Pressetermin für den „Punkten mit Klasse“-Auftakt an Österreichs Schulen findet am 09.05. um 10 Uhr im Union Trendsportzentrum Prater, Meiereistraße 20, 1020 Wien statt.

Dabei sein werden:

Claudia Plakolm, Staatssekretärin für Jugend

Peter McDonald, SPORTUNION-Präsident

Irene Fuhrmann, Teamchefin ÖFB Frauen-Nationalteam

Werner Schwarz, SIMPLY-STRONG-Obmann und Schuldirektor

Foto-/Videomöglichkeiten gibt es nach dem Pressegespräch. ÖFB-Teamspielerin Jasmin Eder sowie Coaches werden nach dem Startschuss mit einer Kleingruppe Volksschulkindern die erste Einheit leiten. Die Maskottchen UGOTCHI (SPORTUNION) und Ostar-Richi (ÖFB) werden auch dabei sein.

Die Pressekonferenz wird von ÖFB TV im Livestream übertragen: https://www.facebook.com/OEFB1904/live

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Ihre Anmeldungen unter: presse@sportunion.at

Vielen lieben Dank!

Rückfragen & Kontakt:

SPORTUNION Österreich

Sascha Krikler, BA MA

+43 664 / 606 133 03

sascha.krikler @ sportunion.at

www.sportunion.at