Aviso, 11.5.: Bundespräsident Van der Bellen trifft UN-Generalsekretär Guterres in Wien

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Mittwoch, 11. Mai 2022, den Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, in der Hofburg zu einem Besuch empfangen.

Antònio Guterres wird anlässlich der UN-CEB Session, die zweimal jährlich stattfindet, in Wien sein.

Der Bundespräsident wird den Generalsekretär der Vereinten Nationen am 11. Mai um 10.00 Uhr beim Bellariator am Ballhausplatz offiziell begrüßen. Anschließend sind ein Arbeitsgespräch und um 11.15 Uhr ein gemeinsames Pressegespräch in der Hofburg geplant.

Im Fokus der Gespräche sollen der Krieg in der Ukraine sowie seine Folgen und Auswirkungen auf die internationale Nationengemeinschaft und der gemeinsame Einsatz für Frieden liegen. Maßnahmen und Strategien zum Kampf gegen die Klimakrise werden ebenso Inhalte des Treffens sein.

Um 12.20 Uhr werden Alexander Van der Bellen und António Guterres das 2014 eröffnete Plus-Energie-Bürogebäude der TU Wien, das als das weltweit erste Bürohochhaus gilt, das mehr Energie produziert als es verbraucht, am Campus Getreidemarkt besuchen und mit Studierenden und SchülerInnen für Präsentationen österreichischer „best practices“ sowie einer Diskussion zur Energiewende zusammentreffen.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich zu diesen Terminen eingeladen.

Der Einlass in die Präsidentschaftskanzlei findet von 09.15 Uhr bis 09.45 Uhr und für die Pressekonferenz von 10.30 bis 11.00 Uhr statt. Eine Information über die Akkreditierungen erfolgt über den Bundespressedienst.

Der Zutritt in die Präsidentschaftskanzlei ist nur mit gültigem PCR-Test oder aktuellem Antigentest (nicht älter als 48 Stunden) und andauerndem Tragen einer FFP2-Maske gestattet.

