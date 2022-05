Gesund arbeiten im Home-Office – Tipps und Tools für die Praxis

Der neue Leitfaden des Fonds Gesundes Österreich unterstützt Betriebe und Beschäftigte bei der Schaffung gesundheitsförderlicher Rahmenbedingungen

Wien (OTS) - Die COVID-19-Pandemie löste im Frühjahr 2020 einen beschleunigten Umbruch in der Arbeitswelt aus, der für viele Unternehmen ein rasantes Umdenken in Richtung „Arbeiten von zuhause aus“ bedeutete. Stellte das Home-Office vor COVID-19 häufig eine Ausnahme dar, so wurde es nun in vielen Unternehmen von einem Tag zum anderen zur neuen Normalität des Arbeitsalltages.

Studien belegen positive, aber auch negative Auswirkungen der Arbeit im Home-Office auf die körperliche, mentale und soziale Gesundheit. " Es gilt, die gesundheitsbeeinflussenden Faktoren zu identifizieren und analysieren. Darauf aufbauend braucht es praktische Tipps und Tools für die Beschäftigten und die Betriebe, um gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen für das Arbeiten im Home-Office zu schaffen. Der neue Leitfaden ‚Gesundheitsförderliches Home-Office‘ leistet dazu einen wesentlichen Beitrag ", so Johannes Rauch, Gesundheitsminister und Vorsitzender des Kuratoriums des Fonds Gesundes Österreich (FGÖ).

Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) kann eine entscheidende Rolle dabei spielen, Beschäftigte und Unternehmen auf die neuen Herausforderungen vorzubereiten. „Gesundheitsförderliches Home-Office wird dabei im Sinne einer ganzheitlichen Definition von BGF verstanden und beinhaltet mehrere Bestimmungsfaktoren und Handlungsebenen“, betont Klaus Ropin, der Leiter des FGÖ, der österreichischen Kompetenz- und Förderstelle für Gesundheitsförderung. Diese werden im Leitfaden niederschwellig und praxisnahe vermittelt. Themenspezifische Fragen, Beispiele sowie Tipps und Tricks für die Praxis, aber auch nützliche Links unterstreichen diesen Praxisaspekt. Ein einfach und rasch anzuwendendes Instrument zur Selbstreflexion für Betriebe ergänzt das Kompendium. „Neben dem direkten Praxisnutzen soll der Leitfaden des FGÖ auch zur kontinuierlichen Qualitätsentwicklung moderner BGF beitragen“, so Ropin weiter.

Gesund und produktiv im Home-Office arbeiten

Der Leitfaden zeigt Betrieben und Beschäftigten vielfältige Ansatzpunkte dafür, wie Rahmenbedingungen für ein gesundheitsförderliches Arbeiten im Home-Office bzw. hybrides Arbeiten gestaltet werden können. Mitarbeiter:innen und Führungskräfte profitieren von gesünderen Arbeitsbedingungen zuhause. Sie arbeiten zufriedener und mit mehr Motivation, was sich positiv auf den Unternehmenserfolg auswirkt.

Online oder als Printversion

Der neue Leitfaden „Gesundheitsförderliches Home-Office“ kann auf der Website des FGÖ heruntergeladen oder in gedruckter Form bestellt werden.

Der Fonds Gesundes Österreich – seit 20 Jahren ein Garant für qualitätsvolle Betriebliche Gesundheitsförderung

Der Themenbereich „Gesundheit und Arbeit“ stellt beim FGÖ seit mehr als 20 Jahren einen Schwerpunkt dar, der flexibel an aktuelle Entwicklungen angepasst wird, bei der Projektförderung, der Fort- und Weiterbildung und den Informationsmaterialien.

Der FGÖ unterstützt Betriebe durch Anstoßfinanzierungen bei der Einführung der BGF mittels eines Pilot- oder Nachhaltigkeitsprojekts; gefördert werden die anteiligen Kosten des Projektprozesses. Vorrang haben Projekte, die aktuelle Herausforderungen wie beispielsweise die zunehmende Digitalisierung und Flexibilisierung der Arbeit aufgreifen. Auf der Website des FGÖ können sich interessierte Betriebe im Detail über die aktuellen Schwerpunkte und die Förderbedingungen informieren.

Auch im FGÖ-Fort- und Weiterbildungsprogramm „BGF Know-how“ für betriebliche Akteur:innen der BGF werden aktuelle Themen aufgegriffen. Das Seminar „Gesundheitszirkel online moderieren“ beispielsweise vermittelt Grundlagen für die Durchführung von Gesundheitszirkeln mit Online-Tools. Gesundheitszirkel sind ein partizipatives Gruppenverfahren, bei dem Mitarbeiter:innen aktiv in BGF-Projekte eingebunden werden und konkrete Veränderungsvorschläge entwickeln.

Der FGÖ bietet eine breite Palette von Informationsmaterialien zum Thema BGF, die sich spezifischen Themen widmen, beispielsweise „Gesundheit führt – Führungskräfte als Schlüsselfaktor für Betriebliche Gesundheitsförderung“, „Gendersensible Betriebliche Gesundheitsförderung“ oder Leitfäden zu den Themen „Burnout“ und „Mobbing“. Diese und weitere Publikationen zum Thema BGF können auf der Website des FGÖ heruntergeladen werden.

