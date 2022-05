8. Bezirk: Anmeldung zum Konzert „Ende des Herbstes“

Wien (OTS) - Der Kultur-Verein „Lila Schwan“ wurde 2009 von bulgarischen und österreichischen Künstler*innen ins Leben gerufen. Am Mittwoch, 11. Mai, organisiert diese Vereinigung ein erbauliches Konzert mit dem Titel „Ende des Herbstes“ im Festsaal im Josefstädter Bezirksmuseum (8., Schmidgasse 18). Das Publikum hört neue Liederzyklen nach Gedichten von Trakl, Dallago und Rilke. Die Zuhörerschaft soll Spenden entrichten. Beginn der Veranstaltung ist um 19.00 Uhr. Anmeldungen zu dem Abend nimmt der Verein per E-Mail an: lilaschwan@gmail.com.

Apostol Milenkov (Gesang), Ruzha Semova (Klavier) und Beatrix Günczler (Moderation) bestreiten ein bewegendes Programm. Die Kompositionen stammen von den Tonsetzern Descamps, Banlaky und Blechinger. Das Organisationsteam ersucht die Zuhörer*innen um Beachtung der aktuellen Corona-Richtlinien. Mehr Infos über den Verein „Lila Schwan“ im Internet: www.lilaschwan.at.

Mannigfaltige Kultur-Termine finden im Bezirksmuseum Josefstadt statt. Auskünfte über die kommenden Veranstaltungen erteilt die ehrenamtlich eingesetzte Museumsleiterin, Maria Ettl, unter der Telefonnummer 403 64 15. Fragen an die Bezirkshistorikerin per E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „Lila Schwan“ (Facebook): www.facebook.com/vereinlilaschwan/

Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Aktivitäten im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse