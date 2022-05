W24-Stadtbarometer: Fernsehen ist die Freizeitbeschäftigung Nummer eins bei den Wienerinnen und Wienern

Wien (OTS) - Das Stadtfernsehen W24 hat gemeinsam mit dem IFDD - Institut für Demoskopie und Datenanalyse unter Führung von Christoph Haselmayer das aktuelle W24-Stadtbarometer durchgeführt. IFDD Geschäftsführer Christoph Haselmayer fasst zusammen: „Sommerzeit ist Urlaubszeit. Vieles spricht heuer für einen Urlaub in Österreich. 48 % der Befragten bleiben in Wien. 19 % davon planen Ausflüge in Österreich. Weitere 17 % machen einen Urlaub in einem anderen Bundesland. Eine Abkühlung tut richtig gut, daher gehen 49 % der Befragten heuer ins Freibad, bei den unter 30-Jährigen sind es sogar 86 %. Fernsehen bleibt Freizeitbeschäftigung Nr. 1 (80 %) der Wienerinnen und Wiener, gefolgt von Internetnutzung (70 %). Soziale Aktivitäten verlieren anscheinend in der Bundeshauptstadt an Bedeutung“.



• Fast 50 % der Befragten gehen heuer ins Freibad. 86 % der unter 30-jährigen

• 71 % der Wienerinnen und Wiener unterstützen den Corona-Kurs von Bürgermeister Michael Ludwig

• 95 % der Wienerinnen und Wiener spüren die Teuerung in ihrer Geldbörse. 70 % spüren die Teuerung bei Strom & Lebensmittel



Wie planen Sie, den Sommer zu verbringen? Nur 31 % der Gesamtbefragten fahren oder fliegen ins Ausland. 63 % der unter 30-Jährigen planen einen Auslandsaufenthalt, bei der Generation 50 + sind es nur 20 %.



Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit (mindestens mehrmals im Monat)? 80 % der Befragten sehen in ihrer Freizeit gerne Fern, 70 % surfen im Internet, 52 % lesen und 44% widmen sich dem Kochen.



Gehen Sie heuer ins Freibad? Fast 50 % der Befragten gehen heuer ins Freibad. 86 % der unter 30-Jährigen.



Auch heuer setzt sich die Stadt Wien für einen Kultursommer mit vielfältigem Programm ein. Wie zufrieden sind Sie mit dem Angebot der letzten Jahre? 43 % der Befragten halten das vielfältige Programm der Stadt Wien für ausreichend, 24 % sind sehr zufrieden, 16 % finden es ausbaubar und 16 % machen keine Angabe.

Unterstützen Sie den Corona-Kurs von Bürgermeister Ludwig in Wien? 71 % der Wienerinnen und Wiener unterstützen den Corona-Kurs von Bürgermeister Ludwig, 21 % nicht und 8 % machten keine Angabe.

Unterstützen Sie die bundesweite FFP2-Maskenpflicht in Supermärkten für Angestellte und KundInnen? 73 % der Befragten befürworten die bundesweite FFP2-Maskenpflicht in Supermärkten für Angestellte und KundInnen, 24 % sind dagegen und 3 % machen keine Angabe.

Sollen strengere Regeln in medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen (FFP2-Maske und PCR-Test) in Wien beibehalten werden? Auch die strengeren Regeln in medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen werden von 69 % der Befragten unterstützt, 29 % sind dagegen und 2 % machen keine Angabe.

Spüren Sie die Teuerung in Ihrer Geldbörse? 95 % der Befragten spüren die Teuerung in ihrer Geldbörse und 5 % nicht.

Bei welchen Produkten/Dienstleistungen spüren Sie die Teuerung? 70 % spüren die Teuerung bei Strom und Lebensmittel, 50 % bei den Spritpreisen und 45 % bei Miete und Wohnkosten.

Glauben Sie, dass Sie die Teuerung in Zukunft spüren werden? 83 % glauben, dass sie die Teuerung in Zukunft spüren werden und 17 % nicht.



Methodik

Auftraggeber: WH Media GmbH

Methode: Online-Befragung

Zielgruppe: Wahlberechtigte WienerInnen rep. ab 16 Jahren

Stichprobengröße: n= 1250

Maximale Schwankungsbreite: +/- 2,8 %, davon n=1038 Deklarierte +/- 3,0 %

Untersuchungszeitraum: 25. April 2022 – 28. April 2022

Ausführendes Institut: IFDD – Institut für Demoskopie & Datenanalyse





