GrECo Pressefrühstück

Wien (OTS) -

GrECo Marktstudie: Vorsorgekassen 2021 solide, 2022 schwierig –

GrECo festigt seine Position in Zentral- und Osteuropa und regelt die Nachfolge im Familienunternehmen – Rückzug aus Russland

GrECo Pressefrühstück

GrECo, Marktführer im Risiko- und Versicherungsmanagement, vergleicht in einer exklusiven Marktstudie seit 15 Jahren die Performance der acht Betrieblichen Vorsorgekassen in Österreich.



Fazit: Nach einem erfolgreichen Jahr 2021 gestaltet sich das Jahr 2022 für die Vorsorgekassen äußerst schwierig.

In Zentral- und Osteuropa holt GrECo mit der größten Übernahme in der Firmengeschichte neuen Schwung in die Region und bereitet eine Neuordnung im Vorstand und Aufsichtsrat der GrECo International Holding AG vor.



Ihre Gesprächspartner sind:

Akad. Vkfm. Christoph Repolust, Mitglied des Vorstands GrECo International AG

Sales & Account Management



Ing. Friedrich Neubrand, Mitglied des Vorstands GrECo International Holding AG

Sales & Account Management



Dipl. BW Andreas Schmitt, Mitglied des Vorstands GrECo International AG

Risiko- & Versicherungstechnik



Anmeldung

Bitte melden Sie sich bis 10. Mai unter j.fleck @ greco.services oder Tel. +43 (0)664 88 38 05 09 an.



Wir freuen uns auf Ihre Zusage!



Über GrECo

Die GrECo Gruppe bietet individuelle Lösungen im Risiko- und Versicherungsmanagement an und ist der führende Versicherungsmanager für die Industrie, den Handel, das Gewerbe und den öffentlichen Sektor in Österreich und in Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wien beschäftigt 1.180 Mitarbeiter*innen in 61 Büros.



Datum: 12.05.2022, 09:30 - 11:00 Uhr

Ort: Cafe Museum

Operngasse 7, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.greco.services

Rückfragen & Kontakt:

GrECo International AG | Elmargasse 2-4 | 1190 Wien | www.greco.services

Mag. Judith Fleck | T +43 5 04 04 140 | M +43 664 88 38 05 09 | E j.fleck @ greco.services