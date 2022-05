AVISO: Pressekonferenz zu StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt

Wien (OTS) - Partnergewalt und häusliche Gewalt betreffen nicht nur einige wenige Frauen, sondern wirken sich tagtäglich auf die gesamte Gesellschaft aus. StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt setzt daher auf Ganzheitlichkeit, auf Gemeinwesenarbeit, auf gelebte demokratische Partizipation und aktive Nachbarschaftsarbeit, um Gewalt an Frauen und Kindern, Partnergewalt sowie Femizide zu verhindern. Durch den bundesweiten Ausbau von StoP wird die Arbeit im Gewaltschutz mit der Gemeinwesenarbeit verknüpft und damit eine Bewegung gegen Partnergewalt in Gang gesetzt.

Podiumsteilnehmer:innen:

Johannes Rauch, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser und Gesamtkoordinatorin von StoP-Österreich

Klaus Ropin, Leiter des Fonds Gesundes Österreich, FGÖ

Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung, WiG

Aktive Nachbarin von StoP

Datum: 10.5.2022, um 9.00 Uhr



Ort: StoP-Büro, Favoritenstraße 29-31/Top 2, 1040 Wien

Über StoP

StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt gibt es, um häusliche Gewalt an Frauen* und Kindern, Partnergewalt und Femizide zu verhindern. StoP ist ein Gewaltpräventionsprojekt und setzt an, wo häusliche Gewalt passiert: am Wohnort, in der Nachbarschaft. Nachbar*innen werden dazu ermutigt, Zivilcourage zu zeigen und Partnergewalt nicht zu verschweigen oder zu dulden. StoP informiert und hilft, häusliche Gewalt früh zu erkennen und zu unterbrechen. Jede*r kann was sagen – was tun! Siehe www.stop-partnergewalt.at.

Anmeldung unter:

office@stop-partnergewalt.at oder 0660 610 7250

