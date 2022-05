Erneuerbare Energien auf der Überholspur: oekostrom AG mit starkem Jahresergebnis 2021

Wien (OTS) -

Starkes Jahr: Knapp EUR 1,5 Mio. Konzernjahresergebnis

Deutlicher Kund:innenzuwachs, leichter Rückgang der Windproduktion durch schwaches Windjahr, Anstieg im Energieabsatz

Aktie: Rekordhoch iHv EUR 27,21 / Aktie im Jahresdurchschnitt, Vorstand schlägt Dividende iHv EUR 0,30 pro Aktie vor

Grünes Wachstum: Kapitalerhöhung als Basis für weiteres Wachstum für Mai / Juni geplant

oekostrom AG treibt Energiewende aktiv voran

Die oekostrom AG hat 2021 einen Gewinn in Höhe von EUR 1.493.504 zu verzeichnen. Besonders erfreulich: Durch die Übernahme des regionalen Stromanbieters MeinAlpenStrom konnten mit Beginn des Jahres 2022 erstmals mehr als 90.000 Kund:innen mit zertifiziert sauberem Strom sowie Wärme mit Biogasanteil aus ausschließlich heimischen Quellen beliefert werden. Während die 39 eigenen ökologischen Wind- und Photovoltaik-Kraftwerke in einem schwächeren Windjahr 105 GWh Strom (- 5 % gegenüber Vorjahr) produzieren konnten, wurde die Energieabsatzmenge auf 367 GWh (+ 3 %) gesteigert.

Der Weg zu erneuerbarer Energie und Energieunabhängigkeit wird angesichts der wirtschaftlichen und politischen Lage fortgeführt und beschleunigt. Um eine sichere Energieversorgung zu garantieren und den Ausbau heimischer und sauberer Energiequellen voranzutreiben, setzt das Vorstandsteam der oekostrom AG auf einen starken Wachstumskurs. Auf Basis des guten Jahresergebnisses schlägt der Vorstand eine Dividende in Höhe von EUR 0,30 / Aktie vor. Der Aktienpreis legte im Vergleich zum Jahr 2020 stark zu und betrug im Jahresdurchschnitt EUR 27,21 (+ 34 %) – seit 2017 hat sich der Aktienpreis nahezu verdreifacht.

„Unser Ziel ist es, noch mehr Menschen in Österreich an der Energiewende zu beteiligen. Denn die Auswirkungen der Klimakrise sind immer deutlicher spürbar. Auch die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen zeigen auf dramatische Weise, wie dringend notwendig die Ökologisierung der Energieversorgung ist“, so das oekostrom AG-Vorstandsduo Hildegard Aichberger und Ulrich Streibl.

Um das Wachstum zugunsten des Klimas voranzutreiben, hat die oekostrom AG bei einer sehr schnell platzierten Kapitalerhöhung im Juni 2021 EUR 4,1 Mio. eingeworben und konnte mit diesem Geld attraktive Projekte erfolgreich realisieren. Mit dem Repowering-Projekt unseres Windparks in Parndorf können ab 2023 mehr als 20.000 Haushalte mit sauberem Strom versorgt und 50.000 Tonnen klimaschädliches CO2 vermieden werden. Darüber hinaus konnte die oekostrom AG fünf große Photovoltaik-Anlagen in der Slowakei übernehmen und so ihre Produktionskapazität um rund 10 % erhöhen. Durch den Kauf von MeinAlpenStrom werden zusätzlich 14.000 Kund:innen mit sauberem Strom und Wärme mit Biogasanteil versorgt.

Auf Basis dieser erfolgreich umgesetzten Projekte und eines starken Projektentwicklungsportfolios bietet die oekostrom AG in diesem Jahr im Rahmen einer weiteren Kapitalerhöhung neue Aktien an. Die Bezugsfrist für Bestandsaktionär:innen startet am 10. Mai 2022. Die Kapitalerhöhung erfolgt auf Grundlage des am 5. Mai 2022 von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten Kapitalmarktprospekts, der auf der Internetseite der oekostrom AG abrufbar und in gedruckter Form am Sitz der oekostrom AG, Laxenburger Straße 2, 1100 Wien, während üblicher Geschäftszeiten kostenfrei erhältlich ist. Alle Infos finden Sie hier.

Vorstandssprecher Ulrich Streibl, zuständig für Finanzen, Investor Relations und Produktion: „Als breite Publikumsgesellschaft wollen wir allen klima- und umweltaffinen Menschen die Möglichkeit bieten, sich aktiv an der Energiewende zu beteiligen und Miteigentümer:in der oekostrom AG zu werden. Mit dem Geld aus der Kapitalerhöhung finanzieren wir Wachstumsprojekte, die zu einer sauberen, grünen Zukunft beitragen.“

Integrierter Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht 2021 der oekostrom AG



Die vollständige Presseinformation finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt:

DI Gudrun Stöger

PR, IR & Kommunikation

oekostrom AG

E: presse @ oekostrom.at

M: 0676-75 45 995

www.oekostrom.at