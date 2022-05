Value One und Radisson Hotel Group präsentieren neue Radisson Individuals Hotels in Bologna und Wien

Beide Hotels werden unter der neuen Hotelmarke AWA von Value One betrieben.

Frankfurt/Wien (OTS) - Value One und die Radisson Hotel Group erweitern ihr Radisson Individuals-Portfolio in Österreich und Italien um zwei neue Hotels. Beide Hotels werden unter der neuen Hotelmarke AWA von Value One betrieben. AWA verbindet modernen Tourismus mit den ESG-Kriterien und setzt neue Standards bei Nachhaltigkeit und Social Impact in der Hotellerie.

Frankfurt/Wien, 05. Mai 2022 - Value One und die Radisson Hotel Group werden in den nächsten Jahren zwei neue Projekte in Wien und Bologna eröffnen. Das AWA Hotel Bologna, a member of Radisson Individuals, wird ein neu erbautes Hotel direkt außerhalb des historischen Zentrums von Bologna sein, nur wenige Gehminuten von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt entfernt. Das neue Hotel wird über 305 Zimmer, ein Restaurant und eine Bar, ein Fitnessstudio sowie 140 m² Tagungsfläche verfügen. Das Highlight des Hotels wird die nachhaltig gestaltete Dachfläche mit Pool, Loungebar und mit weitem Blick auf Bologna sein.

Das AWA Hotel Vienna, a member of Radisson Individuals, wird Teil der gemischt genutzten Hochhausentwicklung Weitblick im Viertel Zwei sein. Das Hotel, das 2025 eröffnet werden soll, wird sich im nachhaltigsten Stadtteils Wiens, dem Viertel Zwei, befinden, einem wachsenden Büro- und Wohngebiet, das sich ideal für Geschäftsreisende in der Stadt eignet. Neben 246 Zimmern bietet das Hotel seinen Gästen ein ganztägig geöffnetes Restaurant, einen Fitnessraum und 480 m² Tagungsfläche.

„Unsere Marke Radisson Individuals ermöglicht es Hotels, ihre individuellen Eigenschaften und ihre Persönlichkeit zu bewahren, indem sie sich auf einzigartige Orte und Erlebnisse konzentrieren und gleichzeitig die hohen Qualitäts- und Servicestandards erfüllen, die Gäste von der Radisson Hotel Group erwarten. Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit Value One mit zusätzlichen Projekten zu erweitern“, kommentiert Max Gross, Vice President Business Development der Radisson Hotel Group.

„Nachhaltigkeit und die ESG-Kriterien werden Schlüsselfaktoren für zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen sein. Wir freuen uns über die starke Partnerschaft mit der Radisson Hotel Group und sind davon überzeugt, mit AWA Hotels eine einzigartige Gruppe an Hotels zu schaffen, um Reisen nachhaltiger zu machen. Gemeinsam werden wir den Fokus auf die nachhaltige Weiterentwicklung und den sozialen Impact unserer neuen Häuser führen und so, den großen Herausforderungen der Zukunft entgegnen,“ sagt Andreas Köttl, CEO der Value One Group.

Über Value One

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere, die Freude machen. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Investments arbeiten mehr als 200 Mitarbeiter an der Umsetzung unserer Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro realisiert. Bis 2024 werden mehr 15.000 Menschen in unseren Immobilien leben und arbeiten. Das Wiener Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei und unsere Premium-Studenten-Apartments von MILESTONE in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die wir setzen. www.value-one.com



Über Radisson Hotel Group

Die Radisson Hotel Group (RHG) ist eine der größten Hotelgesellschaften der Welt mit mehr als 1.700 Hotels in 120 Ländern, die in Betrieb oder in der Entwicklung sind. Zum Portfolio gehören die neun Marken Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson und prizeotel, die unter der Dachmarke Radisson Hotels zusammengefasst sind. Das internationale Prämienprogramm Radisson Rewards bietet Treuevorteile für Gäste, Tagungsplaner, Reisebüros und Geschäftspartner. Radisson Meetings präsentiert maßgeschneiderte Lösungen für jede Veranstaltung oder jedes Meeting, einschließlich hybrider Angebote. Die Veranstaltungen von Radisson Meetings sind 100 Prozent klimaneutral. Bei der RHG und den lizenzierten Hotels arbeiten mehr als 100.000 Menschen. Weitere Informationen unter Radisson Hotel Group.

Rückfragen & Kontakt:

Value One

Julia Panic

Pressesprecherin

E: presse @ value-one.com

M: +43 1 217 12-0



Radisson Hotel Group

Simon Kern, Area Manager PR & Communication, Central & Southern Europe

simon.kern @ radissonhotels.com



Business-Development-Kontakt Radisson Hotel Group

Max Gross, Vice President Business Development Germany, Austria & Switzerland

max.gross @ radissonhotels.com



Mauro Vinci, Vice President Business Development Italy

mauro.vinci @ radissonhotels.com