Wings for Life World Run – auch Ergotherapie Austria läuft mit!

Wien (OTS) - (06. Mai 2022) Am 08. Mai 2022 nehmen weltweit routinierte Läufer*innen, Laufanfänger*innen, Rollstuhlfahrer*innen und Profi-Läufer*innen am Wings For Life World Run teil. Dieses Jahr geht auch Ergotherapie Austria an den Start und hat mit dem eigenen Team „Team Ergotherapie Austria – mittendrin statt nur dabei!“ eine Spendensumme von über 1.300 € erzielt. Die Spenden tragen zur umfassenden Erforschung von Heilungsmethoden bei Rückenmarksverletzungen bei.

Ergotherapie für Menschen mit Rückenmarksverletzung. Eine Rückenmarksverletzung verändert den eigenen Alltag, die eigenen Handlungsrollen und den Alltag von Familie, Freund*innen und Bezugspersonen drastisch. Menschen mit Rückenmarksverletzungen sind (möglicherweise) tagtäglich mit enormen Schwierigkeiten konfrontiert, aktiv und selbstbestimmt ihren Alltag zu gestalten und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Sie sind in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Und genau hier setzen Ergotherapeut*innen an. Es geht in der Ergotherapie darum, dass der*die Klient*in wieder „mitten drin“ im eigenen Leben sein kann und nicht nur am Rande des Familienalltags und der Gesellschaft das eigene Leben mitverfolgt. Anziehen, Zähneputzen, Schminken, mit der Familie frühstücken, mit dem Bus zum Einkaufen fahren, als Schüler*in dem Schulalltag beiwohnen, als Arbeitnehmer*in wieder den Beruf auszuüben oder die Möglichkeit, ein geliebtes Hobby wie Gartenarbeit wieder aufzugreifen sind nur einige Beispiele für bedeutungsvolle Betätigungen, die als Ziele in der Ergotherapie erarbeitet werden können. In Österreich arbeiten Ergotherapeut*innen in Krankenhäusern, Rehabilitationszentren und in freier Praxis mit Menschen mit Rückenmarksverletzungen.

Größtmögliche Selbstständigkeit . Eine Besonderheit bei der Arbeit mit Menschen mit Rückenmarksverletzungen ist in der Akutphase - neben dem „klassischen“ ergotherapeutischen Einsatz von Alltagsaktivitäten bzw. bedeutungsvollen Betätigungen - der gezielte Einsatz von Lagerungstechniken und Muskeltraining, um verschiedene Greifmöglichkeiten der Finger bzw. Hände wieder anzubahnen. Die Erarbeitung der sogenannten Funktionshand ist ein wesentlicher Schritt für Menschen mit einer Rückenmarksverletzung auf dem Weg zur größtmöglichen Selbstständigkeit und Teilhabe. Der Einsatz von Hilfsmitteln, wie Schienen und Rollstühle, sowie das gezielte Training mit den Hilfsmitteln im Alltag ist übrigens auch allgemein ein zentraler Bestandteil der Ergotherapie. Zusätzlich zur Hilfsmittelversorgung analysieren und adaptieren Ergotherapeut*innen bei Bedarf auch die Wohnumgebung und den Arbeitsplatz.

Wings For Life World Run. „Ich freue mich sehr, dass wir als Team mit unserer Teilnahme Forschungsprojekte und klinische Studien zu Heilungsmethoden von Rückenmarksverletzungen unterstützen.“, so Christina Wagner, Captain von Team Ergotherapie Austria - mittendrin statt nur dabei! „Ich möchte mich bei allen Teammitgliedern für ihr Engagement bedanken und wünsche uns und allen Teilnehmenden ein erfolgreiches Event!“

Rückfragen & Kontakt:

Marion Hackl, Präsidentin Ergotherapie Austria

E‐Mail: m.hackl @ ergotherapie.at | Tel: 0664 455 60 22