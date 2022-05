Aktienforum: Gewinnabschöpfungsfantasien schädigen den heimischen Kapitalmarkt

AF-Präsident Ottel: Aussagen des Bundeskanzlers sind im Detail überraschend und schockierend zugleich

Wien (OTS) - Der in der heutigen „Tiroler Tageszeitung“ von Bundeskanzler Nehammer geäußerte, nicht akkordierte Vorschlag Gewinne von Energieunternehmen abzuschöpfen und das Aktienrecht infrage zu stellen, alarmieren das Aktienforum und haben in der heimischen Kapitalmarkt-Community für Entsetzen gesorgt. „Solche Aussagen des Bundeskanzlers sind in der momentan schwierigen wirtschaftlichen Situation verheerend und schädigen den heimischen Kapitalmarkt enorm. Sie verursachen Verunsicherung und Vertrauensverluste“, so Aktienforum-Präsident Robert Ottel in einer ersten Stellungnahme. So hätten die Aussagen des Bundeskanzlers bei den heimischen börsennotierten Energieunternehmen im heutigen Börsenhandel zu einem Kurssturz geführt.

Im noch immer geltenden Regierungsprogramm der türkis-grünen Bundesregierung soll der Kapitalmarkt gestärkt werden. „Nun muss rasch ein Bekenntnis des Bundeskanzlers zum heimischen Kapitalmarkt und zur Börse folgen, um weiteren Schaden abzuwenden. Auch sollten bereits lang versprochene Maßnahmen, wie die Behaltefrist nun endlich umgesetzt werden“, so Ottel abschließend.

