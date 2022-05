ORF: Konstituierung des Publikumsrats

Mag. Walter Marschitz, BA, zum Vorsitzenden, Mag. Andrea Danmayr zur Vorsitzenden-Stellvertreterin gewählt

Wien (OTS) - Auf Einladung des bisherigen Vorsitzenden des ORF-Publikumsrats, Mag. Walter Marschitz, BA, fand am Donnerstag, dem 5. Mai 2022, im ORF-Zentrum Wien die konstituierende Sitzung des neuen Publikumsrats (6. Funktionsperiode) statt. Die Tagesordnung umfasste die Wahl des/der Vorsitzenden und des/der Vorsitzenden-Stellvertreters/Stellvertreterin, die Bestellung von sechs Mitgliedern des Stiftungsrats und die Wahl der Mitglieder der Ausschüsse. Dem Publikumsrat gehören 30 Mitglieder an, seine Funktionsperiode dauert vier Jahre.

Als Vorsitzender des Publikumsrats wurde Mag. Walter Marschitz, BA, gewählt. Zur stellvertretenden Vorsitzenden kürte das Gremium Mag. Andrea Danmayr.

Kurzbiografie Mag. Walter Marschitz, BA

Walter Marschitz wurde am 6. August 1966 geboren. Er studierte Rechtswissenschaften und Kunstgeschichte an der Universität Wien und ist heute Geschäftsführer der Sozialwirtschaft Österreichs. Marschitz ist seit 2014 Mitglied des Publikumsrats, 2018 übernahm er dessen Vorsitz und vertritt den Bereich „Eltern bzw. Familien“. Von 2014 bis 2018 war er zusätzlich auch Mitglied des Stiftungsrats, seit 2018 nimmt er als Publikumsratsvorsitzender an den Stiftungsratssitzungen teil.

Bestellung von sechs Mitgliedern des Stiftungsrats

Zu Mitgliedern des Stiftungsrats wurden bestellt:

Andrea Danmayr Andreas Kratschmar Michaela Krömer Sophie Matkovits Michael Meyer Petra Stolba

Dem Publikumsrat gehören folgende Mitglieder an:

Ing. Johann Baumgartner, MAS (Kunst) Florian Brungraber (Behinderte Menschen) Mag. Josef Buranits, LL.M. (Volksgruppen) Mag. Andrea Danmayr (FREDA – Die Grüne Zukunftsakademie) Mag. Markus Habermann (Landwirtschaftskammer Österreich) Dr. Gerhard Heilingbrunner (Umweltschutz) Dr. Markus Hengstschläger (Hochschulen) Sonja Horner (Wirtschaftskammer Österreich) Mag. Klaus Hübner (Kammern der freien Berufe) Univ. Prof. Mag. DDr. Matthias Karmasin (Österr. Akademie der Wissenschaften) Elisabeth Kern (Schüler) Mag. Andreas Kratschmar (Politische Akademie der ÖVP) RA Mag. Michaela Krömer, LL.M. (Umweltschutz) Martin Ladstätter, M.A. (Behinderte Menschen) Wolf Lotter (NEOS Lab) Mag. Walter Marschitz, BA (Eltern bzw. Familien) Mag. Sophie Matkovits (Jugend) Willi Mernyi (Österreichischer Gewerkschaftsbund) Univ. Prof. Dr. Siegfried Meryn (Renner Institut) Univ. Prof. Mag. Dr. Michael Meyer (Konsumenten) Dr. Maria Neisser (Ältere Menschen) Barbara Nepp (FPÖ Bildungsinstitut) Christoph Riedl (Römisch-Katholische Kirche) Mag. Martin Schenk (Evangelische Kirche) MMag. Dr. Petra Stolba (Touristik) Pauline Trepczyk (Jugend) Michael Walchhofer, MBA (Sport) Mag. Dr. Regina Weitlaner (Bildung) MMag. Bernhard Wiesinger, MBA, MPA (Kraftfahrer) Mag. Daniela Zimmer (Bundesarbeitskammer)

In der konstituierenden Sitzung des ORF-Publikumsrats wurden auch die Mitglieder nachstehender Ausschüsse gewählt. Die Ausschüsse des ORF-Publikumsrats setzen sich wie folgt zusammen:

Programmausschuss:

Andreas Kratschmar (Vorsitzender), Andrea Danmayr (Vors.-Stellvertreterin), Josef Buranits, Markus Habermann, Markus Hengstschläger, Elisabeth Kern, Michaela Krömer, Wolf Lotter, Sophie Matkovits, Siegfried Meryn, Maria Neisser, Christoph Riedl, Martin Schenk

Beschwerdeausschuss:

Bernhard Wiesinger (Vorsitzender), Barbara Nepp (Vors.-Stellvertreterin), Josef Buranits, Markus Habermann, Sonja Horner, Andreas Kratschmar, Michaela Krömer, Sophie Matkovits, Christoph Riedl, Pauline Trepczyk, Regina Weitlaner, Daniela Zimmer

Finanzausschuss:

Michael Meyer (Vorsitzender), Klaus Hübner (Vors.-Stellvertreter), Matthias Karmasin, Elisabeth Kern, Andreas Kratschmar, Martin Ladstätter, Willi Mernyi, Maria Neisser, Martin Schenk, Petra Stolba, Bernhard Wiesinger

Ausschuss für Unternehmens- und Medienpolitik:

Johann Baumgartner (Vorsitzender), Willi Mernyi (Vors.-Stellvertreter), Gerhard Heilingbrunner, Matthias Karmasin, Elisabeth Kern, Andreas Kratschmar, Martin Ladstätter, Wolf Lotter, Pauline Trepczyk, Bernhard Wiesinger

Konsumentenausschuss:

Martin Ladstätter (Vorsitzender), Sonja Horner (Vors.-Stellvertreterin), Markus Habermann, Sophie Matkovits, Michael Meyer, Maria Neisser, Bernhard Wiesinger, Daniela Zimmer

Der ORF-Publikumsrat hat weiters einen Präsidialausschuss und einen Qualitätsausschuss, die sich wie folgt zusammensetzen:

Präsidialausschuss:

Walter Marschitz, Andrea Danmayr, Andreas Kratschmar, Bernhard Wiesinger, Barbara Nepp, Michael Meyer, Klaus Hübner, Johann Baumgartner, Willi Mernyi, Martin Ladstätter, Sonja Horner

Qualitätsausschuss:

Walter Marschitz, Andrea Danmayr, Andreas Kratschmar, Bernhard Wiesinger, Barbara Nepp, Michael Meyer, Klaus Hübner, Johann Baumgartner, Willi Mernyi, Martin Ladstätter, Sonja Horner, Wolf Lotter, Siegfried Meryn

