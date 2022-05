Felssicherung entlang der B 34 bei Stiefern

Arbeiten laufen auf Hochtouren

St. Pölten (OTS) - Landesrat Ludwig Schleritzko hat sich gestern bei einem Lokalaugenschein ein Bild von den Felssicherungsarbeiten an der B 34 bei Stiefern im Gemeindegebiet von Schönberg am Kamp gemacht und betont: „Welch umfangreiches Knowhow der NÖ Straßendienst hat, zeigt sich hier in Stiefern an der B 34, wo mit der außergewöhnlichen Maßnahme - einer Felssicherung - die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gewährleistet wird,“ so Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

An der Landesstraße B 34 im Bereich zwischen Kilometer 21,9 und Kilometer 22,2 kam es in den letzten Jahren vermehrt zu Steinschlägen. Unter Beiziehung des geologischen Dienstes des Landes (NÖ Baudirektion – Allgemeiner Baudienst BD1) wurde zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit festgelegt, dass zwei Sicherungsflächen mit insgesamt rund 1.800 Quadratmetern Vernetzungen herzustellen sind.

Bei den von der Straßenmeisterei Langenlois durchgeführten Übersteigungsarbeiten wurde für das Setzen der Vernetzung Totholz entfernt und diverser Bewuchs weggeschnitten. Durch die Firma Josef Kaim (Spezialfirma für Bau- und Sprengtechnik) wurden die Anker für die späteren Vernetzungsarbeiten gesetzt. Nunmehr wird im betreffenden Bereich der B 34 die Vernetzung mittels einer Teleskop-Arbeitsbühne von den Mitarbeitern der Straßenmeisterei Langenlois angebracht.

Die Bauarbeiten haben vor Kurzem begonnen und werden rund sechs Wochen andauern. Die Gesamtbaukosten von rund 48.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Die Vorarbeiten sowie die Arbeiten der Fachfirma wurden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs ausgeführt. Während den Arbeiten für die laufenden Netzarbeiten der Straßenmeisterei Langenlois erfolgt eine händische Verkehrsregelung.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

