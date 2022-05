Europäischer Tag der Inklusion - SPÖ-Nussbaum: Teuerung trifft Menschen mit Behinderung besonders hart

Wien (OTS/SK) - Laut UN erhöht das Leben mit einer mittelschweren Behinderung die Lebenshaltungskosten um etwa ein Drittel, eine schwere Behinderung schlägt mit einem Plus von 40 Prozent zu Buche. „Die aktuelle Rekord-Teuerung trifft daher Menschen mit Behinderung besonders hart“, so SPÖ-Sprecherin für Menschen mit Behinderung Verena Nussbaum anlässlich des heutigen Europäischen Tages der Inklusion. „Wenn man bedenkt, dass Menschen mit Behinderung oft im Berufsleben diskriminiert werden und teilweise zu sehr geringen Taschengeldern ohne sozialversicherungsrechtliche Absicherung in Werkstätten arbeiten, dann wird einem die ganze Dimension der schwierigen Situation von Menschen mit Behinderung klar. Es braucht entsprechende Arbeitsplätze und angemessene Bezahlung, denn diese Menschen wollen keine Almosen, sondern gleiche Rechtsansprüche wie alle anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch.“ ****

Dazu komme, dass auch die Sozialleistungen, auf die Menschen mit Behinderung meistens angewiesen sind, schon seit vielen Jahren nicht erhöht und schon gar nicht inflationsangepasst wurden, stellte Nussbaum fest. „Wir erwarten daher dringend den längst überfälligen und von Sozialminister Rauch angekündigten Nationalen Aktionsplan Behinderung, dem vor allem auch die entsprechenden finanziellen Mittel rasch folgen müssen“, fordert die SPÖ-Sprecherin für Menschen mit Behinderung.

Wichtig ist für Nussbaum auch, dass die persönliche Assistenz unbürokratisch ermöglicht wird, nicht nur im beruflichen Alltag, sondern auch für die Teilhabe in der Freizeit. „Derzeit regelt jedes Bundesland die persönliche Assistenz unterschiedlich. Damit Menschen mit Behinderung in jedem Bundesland selbstbestimmt leben können, braucht es ein bundeseinheitliches Modell.“ (Schluss) sl/bj

