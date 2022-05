Alsergrund startet Beteiligungsprozess zur Umgestaltung Julius-Tandler-Platz

Wien (OTS/RK) - Die Bezirksvorstehung im 9. Bezirk startet eine Bürger*innenbeteiligung, um den Vorplatz und die Umgebung des Franz-Josefs-Bahnhofs umzugestalten. Ziel ist es, den Julius-Tandler-Platz zu einem „Grätzlzentrum“ zu machen. Dazu gehören etwa Verkehrsberuhigung, Platz für Erholung sowie Pflanzen und Bäume, die für Abkühlung sorgen.

Die Anrainer*innen werden in den nächsten Tagen per Postwurf verständigt und können Wünsche, Ideen und Anregungen analog und digital einbringen. So können in der Bezirksvorstehung Alsergrund bis 10. Juni Fragebögen direkt ausgefüllt und abgegeben werden. Der Online Fragebogen ist unter wien.gv.at/julius-tandler-platz abrufbar.

Bezirksvorsteherin Saya Ahmad: „Wir wollen mehr Lebens- und Verweilqualität schaffen und so den Platz zu einem lebenswerten Zentrum für das Grätzl und für den Bezirk entwickeln. Und da bei uns im Neunten das gemeinsame Gestalten immer im Vordergrund steht, lade ich alle Bewohner*innen, Nutzer*innen und Geschäftstreibende rund um den Julius-Tandler-Platz ein, Ihre Ideen und Anregungen einzubringen.“

Basierend auf den Ergebnissen der Bürger*innenbeteiligung wird die Umgestaltung entworfen und geplant.

Terminübersicht zur Beteiligung

Im Mai wird an drei Tagen das Architekturbüro „Superwien“ vor Ort bei der „Ideenstation – Julius-Tandler-Platz“ sein und Anregungen und Wünsche der Bewohner*innen aufnehmen.

„Ideenstation – Julius-Tandler-Platz“: 17. Mai 2022, 15:30 – 18:30 Uhr

„Ideenstation – Julius-Tandler-Platz“: 18. Mai 2022, 15:30 – 18:30 Uhr

„Ideenstation – Julius-Tandler-Platz“: 19. Mai 2022, 15:30 – 18:30 Uhr

Beim „Ideenforum – Julius-Tandler-Platz“ werden die Ideen zur Umgestaltung vorgestellt und gemeinsam mit Bewohner*innen, Expert*innen der Stadt, sowie mit Vertreter*innen von „Superwien“ und der Bezirksvorstehung diskutiert.

„Ideenforum – Julius-Tandler-Platz“: 02. Juni 2022, 17:30 – 19:30 Uhr in der Alten Wirtschaftsuniversität, 9., Augasse 2-6, 1. Stock im Festsaal.

Für das „Ideenforum – Julius-Tandler-Platz“ ist eine Anmeldung erforderlich post@bv09.wien.gv.at.Für alle Veranstaltungen gelten die aktuellen Corona-Regelungen der Stadt Wien. Eine FFP2-Maske ist selbstständig mitzunehmen.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 9. Bezirk, Tel. +43 1 4000 09123 bzw. post @ bv09.wien.gv.at. (Schluss) red

